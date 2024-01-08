Гончаренко: Губанова может претендовать на высокие места на ЧЕ в Литве

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Анастасия Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.

«При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места. Настя может очень выразительно кататься», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Первенство Европы пройдёт в Литве с 10 по 14 января. Губанова представит там Грузию. 25 декабря фигуристку признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уровень российского спорта в отсутствие международных стартов.