Гончаренко: Губанова может претендовать на высокие места на ЧЕ в Литве
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- © Toru Hanai - International Skating Union
«При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места. Настя может очень выразительно кататься», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
Первенство Европы пройдёт в Литве с 10 по 14 января. Губанова представит там Грузию. 25 декабря фигуристку признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.
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