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Гончаренко: Губанова может претендовать на высокие места на ЧЕ в Литве

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Анастасия Губанова может претендовать на высокие места на чемпионате Европы.
Гончаренко: Губанова может претендовать на высокие места на ЧЕ в Литве
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai - International Skating Union

«При чистом прокате она может претендовать на самые высокие места. Настя может очень выразительно кататься», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ». 

Первенство Европы пройдёт в Литве с 10 по 14 января. Губанова представит там Грузию. 25 декабря фигуристку признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах. 

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уровень российского спорта в отсутствие международных стартов.

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