Разминка перед новым сезоном: Рублёв, Медведев и Андреева выиграли командный выставочный турнир в Абу-Даби

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и Софья Кенин в составе команды «Орлы» выиграли выставочный турнир World Tennis League, второй раз в истории проходивший в Абу-Даби. Россияне и родившаяся в Москве американка в финале взяли верх над «Коршунами», за которых выступали Стефанос Циципас, Димитар Димитров, Арина Соболенко и Паола Бадоса, выиграв в трёх матчах из пяти.

Гоночный болид и шутки на корте

Декабрь небогат на события в мире тенниса. Спортсмены в это время обычно отправляются в отпуск и затем постепенно начинают подготовку к новому сезону. Поэтому выставочный турнир World Tennis League в Абу-Даби стал одним из самых ярких мероприятий последнего месяца года.

Эти соревнования совсем новые и проводятся только во второй раз. На них приглашаются 16 теннисистов из рейтинга WTA и ATP, которые делятся на четыре команды. Коллективы изначально проводят между собой групповой турнир, а затем два лучших выступают в финале. При этом в рамках одного противостояния проходят поодиночке у мужчин и женщин, пары и микст. Причём каждый матч состоит только из одного сета, а в зачёт идёт каждый выигранный гейм. Так что за день зрители могут посмотреть 10 встреч и не сильно устать. А исход каждой дуэли непредсказуем.

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Первый турнир World Tennis League выиграла команда «Коршунов», в составе которой была Анастасия Павлюченкова. А в этом году организаторы пригласили сразу трёх представителей РФ: Мирру Андрееву, Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Они оказались в команде «Орлы» вместе с Софьей Кенин, также имеющей прямое отношение к России. Она родилась в Москве, и только после этого её семья перебралась в США.

Кроме того, из топов в Абу-Даби приехали Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Стефанос Циципас с возлюбленной Паолой Бадосой, Хуберт Хуркач, Ига Свёнтек, Каспер Рууд. Так что зрителей ждали интереснейшие матчи, а спортсменов — увлекательные сопутствующие мероприятия.

Так, друзья Рублёв и Медведев, который приехал на турнир с семьёй, успели покататься на гоночных болидах и встретиться с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом, а затем сходить на концерт 50 Сent.

Очень непринуждённая атмосфера царила и на корте между матчами. Андрей в одном из флеш-интервью заявил, что является не крёстным, а родным отцом дочки Даниила, чем вызвал бурный смех жены третьей ракетки мира. В итоге потом пришлось объяснять свои слова.

«Конечно же, это была шутка. Алиса ещё очень маленькая, и с Даниилом всегда шутим, как мы будем себя вести, когда она будет постарше и начнёт ходить в школу, или ей начнут нравиться мальчики, и мы такие: «Нет, мы не позволим нашей дочери встречаться с плохим парнем», — сказал Андрей.

А Бадоса, общаясь с журналистами после микста с Циципасом, случайно назвала Стефаноса своим мужем.

«Думаю, сегодня была проверка. Или мы разведёмся, или всё будет складываться лучше и лучше», — сказала Паола.

Оговорка привела в замешательство грека, который воспринял это как тонкий намёк на совместное будущее. «Ты хотела сказать «расстанемся»? Я на секунду задумался, с каких это пор я женат», — ответил теннисист.

Бадоса и Соболенко, в свою очередь, вели себя на турнире как лучшие подружки: вместе пели и танцевали под звучавшую музыку, падали на корт после окончания матчей и, конечно же, много обнимались после побед. Всё это создавало очень тёплую атмосферу. Тем не менее во время встреч вся эта лёгкость и веселье всё же улетучивались.

В первый день турнира российская «дрим тим» играла как раз с Бадосой, Соболенко, Циципасом и Григором Димитровым. Мужская часть «Орлов» не подкачала: Рублёв легко справился с болгарином (6:3), а затем одержал и вторую победу над «Коршунами» в паре с Медведевым — 7:6.

А вот девушки могли бы выступить поувереннее. Кенин и Андреева отдали сет Соболенко и Бадосе — 3:6, а затем Мирра в очередной раз уступила Арине в одиночном разряде. Юная россиянка встречалась с белоруской второй раз за год, ранее в мае вторая ракетка мира разгромила её на «тысячнике» в Мадриде, и юная спортсменка явно пока не нашла ключ, как справляться с одним из лидеров WTA-тура.

Немного нелогичным получился результат микста: Даниил и Софья отдали партию Бадосе и Циципасу, хотя Кенин подавала настолько мощно, что Стефанос далеко не всегда справлялся на приёме. Тем не менее у влюблённых оказалось чуть больше взаимопонимания на корте — 6:4.

В итоге после первого дня «Орлы» набрали всего 22 очка и занимали последнее место в турнирной таблице. Однако уже в пятницу сумели исправить ситуацию, переиграв «Ястребов», за которых выступали Хуркач, Свёнтек, Рууд и Каролин Гарсия.

Андреева смогла реабилитироваться за неудачу накануне, в паре с Софьей впервые в карьере взяла верх над первой ракеткой мира. Девушки сделали брейк при счёте 3:3 и далее спокойно довели дело до победы. Правда, в миксте с Рублёвым юная россиянка была уже не так хороша, хотя и пыталась напугать Свёнтек и Хуркача перед жеребьёвкой.

«Ребята, у вас нет шансов», — пошутила она.

Увы, поляки очень легко разделались с оппонентами — 2:6. А выровнять ситуацию вновь помогла Кенин, справившись с Гарсия, — 7:5.

Сокращать отставание от лидеров продолжили Рублёв с Медведевым. Россияне очень неудачно начали партию против Хуркача и Рууда, позволив соперникам сделать брейк. Но при счёте 1:3 и 0:30 переломили ход игры. Причём противостояние получилось очень зрелищным, с великолепными спасениями и перестрелками у сетки.

На решающий матч вышли Даниил и Хуберт. Россиянину было достаточно просто взять сет. Но Медведев начал встречу не очень уверенно, всё же он только возобновил тренировки после отпуска и явно пока ещё находится не в тонусе. Впрочем, при счёте 6:5 на подаче поляка он имел тройной матчбол, однако реализовать ни один из шансов не сумел, а на тай-брейке Хуркач действовал более аккуратно, в то время как третья ракетка мира много ошибался. В итоге счёт по сетам сравнялся, и Медведеву с поляком пришлось проводить ещё один тай-брейк. К счастью, на нём Даниил собрался и достаточно легко победил.

Быстро меняющийся регламент

В субботу «Орлов» ждало ещё одно испытание: матчи с «Соколами», за которых выступали Рыбакина, Сорана Кырстя, Тейлор Фритц и Сумит Нагал. На третий день организаторы World Tennis League неожиданно начали менять правила, отменив миксты. Кроме того, вместо заболевшей представительницы Казахстана на корт вышла Вера Звонарёва.

Российской команде для выхода в финал нужна была победа. Причём уверенная. И Андреева с Кенин начали день именно так. При счёте 5:4 в матче со Звонарёвой и Кырстей они заработали два брейк-пойнта на приёме. Первый реализовать не удалось, после чего капитан «Орлов» Джон-Лэффни де Джагер попросил тайм-аут. Перерыв сработал, и девушки справились с чужой подачей — 6:4.

В парном матче Рублёву и Медведеву также удалось взять верх — 6:4, однако для этого пришлось приложить усилия. Фритц великолепно подавал, поэтому зацепиться за чужой гейм удалось, когда была очередь индийца Нагала вводить мяч в игру.

День продолжился одиночными матчами. Первыми на корт вышли Кенин и Кырстя. Как и в паре, всё решилось при счёте 4:4. У румынки перестала идти первая подача, чем сумела воспользоваться американка. Несколько мощных приёмов позволили ей сделать брейк.

Медведев в субботу оказался не готов бороться, в отличие от Фритца. Американец в этот день отлично подавал, в то время как Даниил много попадал в сетку. В итоге россиянин отдал два гейма на своей подаче из-за множества ошибок по ширине и не смог совершить камбэк — 3:6.

Теннисисты уже обменялись рукопожатиями, когда судья на вышке попросил их сыграть овертайм. Зачем именно, никто так и не понял, поскольку «Орлы» это противостояние и так выиграли. В итоге спортсмены провели ещё один гейм на подаче Медведева, который он взял под ноль.

«Ты так вчера не боролся, как со мной сегодня!» — возмутился Медведев, беседуя с Фритцем.

Счёт в противостоянии с «Соколами» стал 22:18 в пользу «Орлов», и российская команда благодаря такому результату вышла в финал. В воскресенье ей снова предстояло сразиться с «Коршунами». На этот раз — в пяти матчах. Организаторы решили вернуть микст.

Первая встреча как раз была в смешанных составах. На этот раз против дуэта Бадосы и Циципаса «Орлы» решили выпустить Медведева и Андрееву. Положительного результата это не дало, хотя россияне и были близки к успеху, заработав шесть брейк-пойнтов в двух геймах на подаче соперников, а также три матчбола. Однако каждый раз влюблённая парочка умудрялась спастись, а на тай-брейке сумела взять решающее очко — 7:5.

Впрочем, упущенная победа нисколько не расстроила Мирру, которая сразу вышла на вторую встречу, уже в обычной паре, и наконец-то оказалась сильнее Соболенко. Партия получилась очень упорной, и вначале всё могло обернуться против американки и россиянки, они проигрывали 1:3, но затем сотворили настоящий камбэк, сделав два брейка подряд.

Этот момент стал переломным не только в матче, но и во всём финале. В следующей игре Медведев и Рублёв справились с Димитровым и Ллойдом Харрисом, заменившим травмировавшего спину Циципаса, а Кенин сенсационно оказалась сильнее Соболенко.

Перед решающим матчем Андрея с Димитровым счёт был 25:19 в пользу «Орлов», и по логике вещей россиянину достаточно было взять один гейм для досрочной победы. Россиянин записал на свой счёт три, хотя и уступил — 3:6. Однако, как оказалось, поскольку сет остался за теннисистом отстающей команды, нужно провести ещё и овертайм.

Рублёв, похоже, оказался к этому не готов и занервничал, хотя ему нужно было успеть выиграть всего один гейм, пока его не догнал Димитров. Первый остался за болгарином, однако следом своё очко взял россиянин, закончив встречу эйсом. «Орлы» всё-таки победили. А самым ценным теннисистом всего турнира стала Кенин.