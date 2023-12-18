Организатор — об отказе украинки Костюк играть с Андреевой: она подверглась давлению
- Gettyimages.ru
«Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку. Новость распространилась по Украине. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. После она сообщила, что из-за поступивших угроз ей не хочется играть», — написал Коффен в соцсетях.
Изначально сообщалось, что причиной отказа Костюк стала «геополитическая ситуация на Украине».
В результате Андреева сыграла с французом Янисом Газуани.
Ранее Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира.