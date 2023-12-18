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Организатор — об отказе украинки Костюк играть с Андреевой: она подверглась давлению

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Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж, Ксавье Коффен, объяснил, почему украинка Марта Костюк снялась с матча с россиянкой Миррой Андреевой.
Организатор — об отказе украинки Костюк играть с Андреевой: она подверглась давлению
  • Gettyimages.ru

«Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку. Новость распространилась по Украине. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. После она сообщила, что из-за поступивших угроз ей не хочется играть», — написал Коффен в соцсетях.

Изначально сообщалось, что причиной отказа Костюк стала «геополитическая ситуация на Украине».

В результате Андреева сыграла с французом Янисом Газуани.

Ранее Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира.

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