«Впервые держу трофей, уступив в финале»: Мирра Андреева сыграла с французским теннисистом после отказа Костюк

Мирра Андреева потерпела поражение от француза Яниса Газуани Дюрана в финале выставочного турнира Negometal Open в Бур-де-Пеаж. В первом сете она даже вела с брейком, однако затем 1145-я ракетка мира всё-таки восстановил статус-кво. Спортсменка была вынуждена играть с мужчиной, поскольку за пару часов до начала матча выходить на корт против россиянки отказалась Марта Костюк. Украинка объяснила своё решение геополитической ситуацией в мире, хотя ранее в этом году неоднократно встречалась с отечественными спортсменками.

В неожиданной ситуации на этой неделе оказалась 16-летняя Мирра Андреева, признанная WTA «Новичком года». По окончании сезона россиянка принимала участие в выставочном турнире во французском Бур-де-Пеаж. В финале юной спортсменке пришлось встретиться с Янисом Газуани Дюраном, занимающим 1145-е место в рейтинге ATP.

Играть с мужчиной и поучаствовать в «битве полов» теннисистка оказалась вынуждена из-за поведения Марты Костюк. Изначально украинка не приглашалась на турнир, однако она согласилась подменить травмировавшуюся Донну Векич, которая и должна была выйти на корт в финале. А соперница хорватки определялась в матче между Варварой Грачёвой, в этом году получившей французское гражданство, и Андреевой.

Как видно, Костюк не рассчитывала, что Мирра справится с бывшей соотечественницей, располагающейся в мировом рейтинге на 14 позиций выше (6:1, 6:2), и после победы россиянки неожиданно для организаторов снялась с соревнований. Как объяснили в пресс-службе турнира, Марта отказалась выходить на корт из-за «геополитической» ситуации в мире.

Поступок украинки выглядит достаточно странно, поскольку, соглашаясь заменить Векич, она прекрасно понимала: шансы сыграть с Андреевой достаточно велики. Правильнее было бы тогда не обнадёживать организаторов Negometal Open, однако теннисистка предпочла демонстративный отказ.

Кроме того, в этом году Костюк уже неоднократно встречалась на корте с россиянками: в начале октября в Пекине она уступила Людмиле Самсоновой, а в конце сентября в Токио — Дарье Касаткиной. В Бирмингеме в июне ей противостояла Анастасия Потапова. Впрочем, именно Марта является одним из инициаторов отказа украинок от рукопожатий в матчах с представительницами РФ и Белоруссии.

При этом, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв объяснил поведение спортсменки тем, что на родине на неё в конце года, возможно, оказывается давление со стороны правительства Украины.

«Неужели их настолько запугали? Если мы посмотрим на ситуацию на протяжении всего года, то наши и украинские теннисисты играли друг против друга практически везде и это проходило тихо и спокойно. Но отказаться участвовать в турнире, особенно в финале, — это, конечно, круто! Думаю, это связано с определённым давлением украинских чиновников и их олимпийского комитета, а также лоббистов жёсткой конфронтации между нашими странами», — заявил Свищёв RT.

В пользу данной версии говорит и следующий факт: накануне в очередной раз высказалась ещё одна украинка, Элина Свитолина. Комментируя решение МОК допустить россиян и белорусов до Олимпиады, она заявила, что спортсменам из РФ не стоит выступать за свою страну.

«Сейчас достаточно большое количество российских теннисистов находится в топе лучших — это известный факт, и конечно, это не может устраивать наших ближайших соседей. У них могут быть опасения, ведь по рейтингу ни один из их представителей не поднимается выше наших спортсменов.

Всё это говорит именно об этом или об обычной человеческой зависти и желании воспользоваться политической ситуацией для устранения конкурентов. Такое тоже может быть, ведь это всё бизнес и призовые, но надеюсь, это не имеет ничего общего с действительностью», — отметил Свищёв.

В то же время, по мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, подобное поведение со стороны теннисистов будет продолжаться и дальше.

«Украина высказалась в целом, что будет бойкотировать соревнования, если россиян допустят хоть в каком-то количестве до них. А критерии для отбора на Олимпиаду и без того выдерживает очень маленькая часть наших спортсменов, и это теннисисты. Поэтому выступать сейчас будут именно представители данного вида спорта, им дано задание комментировать, остальным это делать бесполезно, поскольку другие виды, скорее всего, не смогут поехать. Поверьте, там ещё попытаются побойкотировать, причём, мы же тоже пока не дали окончательного решения по Олимпиаде», — заявила Журова RT.

Как бы то ни было, пострадала в данной ситуации Андреева, поскольку организаторы не смогли за пару часов найти замену Костюк. Так что Мирре пришло играть с мужчиной — Янисом Газуани Дюраном. Подобные матчи на турнирах, даже выставочных, проходят нечасто, поскольку их итог во многом предсказуем. В 1970-х Бобби Риггс дважды встречался с девушками, победив Маргарет Корт и уступив Билли Джин Кинг. В 1990-х Джимми Коннорс легко справился с Мартиной Навратиловой, а немец Карстен Брааш разобрался с юными сёстрами Уильямс.

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Надо отдать должное россиянке: она даже вела в первом сете 2:0 с брейком. Однако затем 23-летний француз восстановил равновесие, а в концовке при 5:5 взял два гейма подряд.

Во второй партии Мирра уже не могла сражаться на равных с соперником, который превосходил её в мощи ударов и на подаче. Всё же пока она не всегда справляется и с девушками из топ-10. В итоге Дюран взял пять первых геймов из шести. Андреева боролась до конца и даже при счёте 5:2 отыграла один матчбол, но на большее сил у неё не хватило. Интересно, что трофей Negometal Open достался россиянке.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришёл сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз (смеётся).

Всё было прекрасно до того самого момента, как Дюран меня сегодня обыграл. Он играл реально здорово и тоже заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось (смеётся)», — сказала Мирра на корте после матча.