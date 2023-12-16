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Матыцин заявил, что гордится победами теннисистов в 2023 году

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Министр спорта Олег Матыцин считает, что российские теннисисты показывали превосходные результаты в 2023 году.

«Статистика более чем яркая, и я горжусь. Надеюсь, что эта динамика будет продолжена, мы будем ещё не раз радоваться победам отечественного тенниса», — цитирует Матыцина ТАСС.

Глава Минспорта также признался, что сам иногда любит играть в теннис.

«Я заканчивал кафедру тенниса и настольного тенниса. Поэтому имею небольшие навыки, но любой матч — это модель игры, модель жизни какого-то периода. Поэтому всегда захватывающе», — добавил Матыцин.

В 2023 году более 900 российских теннисистов участвовали в соревнованиях за рубежом в 69 странах мира и одержали 599 побед в финалах различных турниров.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда Международная федерация тенниса (ITF) ответит по участию россиян в Олимпиаде.

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