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Матыцин: Тарпищев умеет брать на себя ответственность в самые сложные моменты

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Министр спорта Олег Матыцин считает, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев является человеком-учителем.

«Я, наверное, не тот человек, который может оценивать Шамиля Анвяровича Тарпищева, потому что считаю себя его учеником. Он для нас пример, он был и остаётся таким не только на корте, он был и лидером отечественного спорта долгие годы», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, Тарпищев всегда находил выход из самых сложных ситуаций для российского олимпийского движения, для государственной системы управления спорта.

«Очень яркий, мудрый человек, наставник и товарищ», — добавил Мытыцин.

15 декабря в Москве состоялась премьера документального фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева». 75-летний спортивный функционер руководит ФТР с 1999 года. Он также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Матыцин заявил, что гордится победами теннисистов в 2023 году.

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