Овечкин, Дзюба и Медведев стали самыми упоминаемыми атлетами в российских СМИ

Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг спортсменов за 2023 год по количеству упоминаний в российских СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Медиалогии».

Медиаиндекс бывшей первой ракетки мира Медведева составил 1 148 584,3 балла. Далее идут нападающий «Локомотива» Артём Дзюба (1 142 430,3) и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1 126 913,4).

Среди девушек самой популярной стала фигуристка Камила Валиева. В общем рейтинге она занимает 16-е место.

Ранее поражение Медведева попало в топ-5 огорчений сезона по версии ATP.