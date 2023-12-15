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Овечкин, Дзюба и Медведев стали самыми упоминаемыми атлетами в российских СМИ

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Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг спортсменов за 2023 год по количеству упоминаний в российских СМИ.
Овечкин, Дзюба и Медведев стали самыми упоминаемыми атлетами в российских СМИ
  • AP
  • © Matt Slocum

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Медиалогии». 

Медиаиндекс бывшей первой ракетки мира Медведева составил 1 148 584,3 балла. Далее идут нападающий «Локомотива» Артём Дзюба (1 142 430,3) и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1 126 913,4).

Среди девушек самой популярной стала фигуристка Камила Валиева. В общем рейтинге она занимает 16-е место.

Ранее поражение Медведева попало в топ-5 огорчений сезона по версии ATP.

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