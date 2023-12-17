Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за свою страну
«Моя позиция остаётся прежней — не считаю, что россиянам следует продолжать играть за свою страну. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть сейчас», — приводит слова Свитолиной CNN.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Легков порекомендовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду.