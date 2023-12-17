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Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за свою страну

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России к участию в Олимпийских играх в Париже.

«Моя позиция остаётся прежней — не считаю, что россиянам следует продолжать играть за свою страну. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть сейчас», — приводит слова Свитолиной CNN.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Легков порекомендовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду.

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