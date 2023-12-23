Команда Медведева и Рублёва вышла в финал выставочного турнира в ОАЭ
За команду выступают российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американка София Кенин. «Орлы» с 75 очками заняли второе место в турнирной таблице.
Их следующими соперниками стали белоруска Арина Соболенко, болгарин Григор Димитров, грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, которые представляют команду «Коршуны».
Финал турнира пройдёт 24 декабря.
Ранее сообщалось, что Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России.