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Команда Медведева и Рублёва вышла в финал выставочного турнира в ОАЭ

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Команда «Орлы» пробилась в финал выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ).

За команду выступают российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американка София Кенин. «Орлы» с 75 очками заняли второе место в турнирной таблице.

Их следующими соперниками стали белоруска Арина Соболенко, болгарин Григор Димитров, грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, которые представляют команду «Коршуны».

Финал турнира пройдёт 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России.

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