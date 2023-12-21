Свёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года по версии Forbes

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes.

По информации издания, годовой доход спортсменки составил $23,9 млн.

На второй позиции представляющая Китай фристайлистка Эйлин Гу ($22,1 млн). В тройке также американская теннисистка Кори Гауфф ($21,7 млн).

Отметим, что в топ-10 попали сразу девять теннисисток — кроме Свёнтек и Гауфф, это Эмма Радукану, Наоми Осака, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Винус Уильямс, Елена Рыбакина и Лейла Фернандес.

Ранее Свёнтек стала «Игроком 2023 года» по версии WTA.