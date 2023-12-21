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Свёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года по версии Forbes

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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes.

По информации издания, годовой доход спортсменки составил $23,9 млн.

На второй позиции представляющая Китай фристайлистка Эйлин Гу ($22,1 млн). В тройке также американская теннисистка Кори Гауфф ($21,7 млн).

Отметим, что в топ-10 попали сразу девять теннисисток — кроме Свёнтек и Гауфф, это Эмма Радукану, Наоми Осака, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Винус Уильямс, Елена Рыбакина и Лейла Фернандес.

Ранее Свёнтек стала «Игроком 2023 года» по версии WTA.

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