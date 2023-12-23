Получая удовольствие: Мишина и Галлямов вернули себе титул чемпионов России среди спортивных пар

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу и вернули себе звание чемпионов России по фигурному катанию среди пар. Подопечные Тамары Москвиной выдали ещё один чистейший прокат и с запасом превзошли своих главных конкурентов — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Бронзовые медали достались Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову, чьё шикарное выступление оценили не только зрители, но и судьи.

Чемпионами страны в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На протяжении двух дней соревнований они не допустили ни одной ошибки и в итоге дважды опередили действующих обладателей высшего национального титула Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Помимо них, на пьедестал впервые в карьере поднялись представители пермской школы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Ажиотаж вокруг финального выступления ощущался уже с первой из разминок, где предстояло кататься, пожалуй, самому обсуждаемому из нынешних дуэтов-участников — Алёне Косторной и Георгию Кунице.

Рассуждая о ярком дебюте этих фигуристов, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев сказал, что, мол, понятно, на что рассчитывала экс-чемпионка Европы в одиночном катании. Что она выйдет на лёд в новой для себя дисциплине и всем покажет. Однако в короткой дебютантов постигло сильное разочарование: Алёна упала с выброса, и судьи со спокойной душой отправили атлетов на предпоследнее место, как бы подчеркнув второй оценкой, что не воспринимают их всерьёз.

После очень качественного (если не считать помарки на приземлении на втором выбросе) субботнего проката Косторная высказала недовольство.

«Поняла, что бы я для себя выдающегося ни сделала, оцениваться это сейчас так, как я хочу, не будет. Хотела бы, чтобы перестали говорить «одиночница Косторная». Нас двое: это Косторная и Куница», — отметила она.

Сейчас уже можно утверждать: мир отечественного парного катания оказался совершенно не готов как к появлению дуэта в стане сильнейших, так и к его стремительному прогрессу. Небольшой штрих: для того чтобы увидеть конкретно выступление Косторной и Куницы, на трибуну поднялись едва ли не все журналисты из пресс-центра, обычно предпочитающие следить за более слабыми разминками на мониторах. Причина понятна: менее чем за год совместной работы Алёна и Георгий превратились в удивительно харизматичную пару, совершенно не теряющуюся на фоне тех, кто выступает вместе по десятку лет. Такую энергетику не всегда увидишь по телевизору, но, когда сидишь у льда, она накрывает с головой и заставляет сопереживать.

Собственно, во все времена одним из самых ценных качеств в парах считалось умение партнёра сфокусировать внимание зрителей на партнёрше. Неслучайно именно подобные дуэты становились наиболее запоминающимися: Наташа Мишкутёнок / Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков, Елена Бережная / Антон Сихарулидзе, Татьяна Волосожар / Максим Траньков. А вот пары, где фигуристы работают на равных, почему-то не так сильно привлекают интерес публики, сколько бы люди ни катались вместе и как бы правильно ни выполняли технические элементы. Поэтому по отношению к Алёне и Гоше хотелось увидеть в судейских оценках чуть больше чисто человеческого поощрения, а не звериную суровость служителей Фемиды. Тем более поощрять определённо было за что.

Скажете, это эмоции? Хорошо, давайте перейдём на сухой язык цифр. В своей произвольной в Челябинске Косторная и Куница показали самую сложную прыжковую секвенцию среди всех участников. Самый сложный сольный прыжок, наиболее дорогостоящие из выбросов флип и риттбергер, отличные поддержки на четвёртый уровень сложности. Заминусованными оказались всего два элемента — один из выбросов, который был приземлён в степаут, и не слишком амплитудный тройной подкрут.

Насколько необъятен потенциал Косторной и Куницы, отражал уже тот факт, что в произвольной они опередили Елизавету Осокину / Артёма Грицаенко, Ясмину Кадырову / Валерия Колесова и даже Юлию Артемьеву / Алексея Брюханова, которые выполнили в программе уникальный по нынешним временам четверной подкрут и даже получили за данный элемент третий уровень сложности. Другой вопрос, что Артемьева дважды ошиблась на приземлении с выбросов, а у Осокиной / Грицаенко прокат не задался с первых секунд: во время исполнения прыжковой секвенции у партнёра лопнул шнурок, после чего продолжать было опасно. Поэтому пришлось перешнуровываться и начинать программу не сначала, а с того места, где случилась помарка. То есть секвенция так или иначе ушла в минус. Ну а потом Лиза сильно упала с выброса.

Это было ужасно обидно. Все три пары Павла Слюсаренко совершили в текущем сезоне очень мощный качественный скачок, причём во всех отношениях. Сам наставник отвечал за техническую сторону и преуспел в этом. А постановками занимался танцевальный специалист Сергей Плишкин, которому удалось превратить каждую из программ в маленький спектакль.

За год до Олимпиады в Пекине, когда у женщин на позицию главной примы вышла Камила Валиева, кто-то из тренеров заметил: никому не дано предугадать, в какой момент выстрелит ружьё, которое в первом акте пьесы висит на стене. Под «ружьём» подразумевалась Александра Трусова. Было понятно: в тот момент, когда у этой спортсменки на соревнованиях всё сложится, она окажется способна смешать карты кому угодно.

Фразу впору было применить к нынешнему парному катанию.

Когда в одних тренерских руках одновременно собирается такое количество высококлассных дуэтов, как в Перми, «ружьё» неминуемо должно дать залп.

Он и произошёл, когда на лёд вышли Чикмарёва и Янченков и выдали квинтэссенцию всего лучшего, что только может существовать в парном катании: идеальную синхронность, лёгкость, безошибочно исполненные элементы, упакованные в стильную хореографическую оболочку. И всё это на сумасшедшей скорости. По базовой сложности Катя и Матвей опередили Наталью Хабибулину и Илью Княжука, а по общей сумме за прокат выиграли у соперников почти десять баллов, хотя именно фигуристам Сергея Доброскокова в начале сезона уверенно прочили звание третьей пары страны.

Увы, Наташа и Илья подошли к чемпионату не в лучшей форме. По совокупности двух программ они допустили всего две ошибки, но роковые: в короткой падение с выброса отбросило дуэт на шестую позицию, а в произвольной девушка сбилась в процессе исполнения секвенции из тройного лутца и двух двойных акселей — сделала один из прыжков одинарным.

Бойкова и Козловский не сумели защитить титул сильнейшей пары России, который завоевали год назад в Красноярске, выступая под присмотром своего прежнего наставника Тамары Москвиной. По сложности их произвольная программа и контент экс-чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова оказались абсолютно равноценными, но разрыв за прокат в результате составил более четырёх баллов. Это стало следствием единственной ошибки — Бойкова приземлилась на две ноги с тройного тулупа и, стараясь сохранить равновесие, коснулась руками льда. Оппоненты же выдали совершенный во всех отношениях прокат. К поражению пара отнеслась философски.

«Начиная с турнира в Саранске в 2018-м, никто ни разу не выигрывал ЧР два раза подряд. Это демонстрирует, что поколение, которое сейчас самое сильное, не должно расслабляться. Те, кто готовится нас подсидеть, работают, у них это хорошо получается. Для нас главное — не сдать позиции», — сказал Козловский.

По собственному признанию, оба дуэта порядком нервничали перед выступлением. Пусть национальное первенство не является в нынешнем сезоне отборочным на международные турниры, оно по-прежнему воспринимается всеми без исключения как главный и очень ответственный старт сезона.

«Для нас чемпионат России — непростое соревнование. Все подходят к нему ответственно. Зачастую он получается даже более сложным, чем ЧМ или ЧЕ. С чем это связано? Наверное, много публики и болельщиков. Все пары, которые мы знаем, соперничали с нами», — призналась на пресс-конференции Мишина.

Галлямов же назвал завершившееся соревнование крайне интересным.

«Есть что вспомнить. Довольны, как всё прошло. Специально готовились. Полный результат тренировок вы увидели на льду. Никаких непредвиденных ситуаций не возникло, всё прошло на ура», — подытожил спортсмен.