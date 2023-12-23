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Фигурист Грицаенко заявил, что раньше никогда не рвал шнурок на турнирах

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Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, рассказал, что у него никогда не рвался шнурок на ботинке во время выступления.
Фигурист Грицаенко заявил, что раньше никогда не рвал шнурок на турнирах
  • Gettyimages.ru

«Дальше не мог прыгать и ехать, было бы очень опасно. Раньше такого не было. Скотчем никогда не мотал ботинок. Пытался уложиться в необходимое время остановки, руки дрожали, пытался что-то сделать, шнурок не развязывался», — цитирует Грицаенко РИА Новости. 

В начале программы у партнёра лопнул шнурок на коньке. Тренерский штаб помог ему обмотать ботинок пластырем. Судьи дали фигуристам три минуты, чтобы решить проблемы с инвентарём, в которые Грицаенко уложился.

За прокат они получили от судей 127,23 балла. Пять баллов штрафа были начислены за прерывание программы. По сумме двух программ — 202,91 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию.

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