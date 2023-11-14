Поощрение Трусовой, хип-хоп Галлямова и жалоба Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова рассказала, как в детстве копила деньги на первый айфон, а Евгений Плющенко пожаловался, что его юниорскую пару попытался переманить другой тренер после победы на этапе Гран-при России в Казани. Ирина Слуцкая объяснила, почему считает спортивное долголетие искусством, а Софья Самодурова раскрыла причину, по которой завершила карьеру в 19 лет. В свою очередь, Александр Галлямов решил попробовать свои силы в хип-хопе и записать трек с одним из известных артистов. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Воспоминание Трусовой

Александра Трусова поделилась историей, как ей удалось накопить на первый айфон. По словам вице-чемпионки пекинской Олимпиады, отец с детства поощрял её за хорошие выступления на соревнованиях, а она не тратила деньги на пустяки.

«Мне папа всегда давал призовые, как это сейчас называется, за [попадание в] тройку. За первое место одну сумму, за второе и третье — другую. С самого маленького возраста. Я так себе накопила на первый айфон. На четвёртый, получается», — поделилась фигуристка в программе «Прокат Show» на YouTube.

Раньше спортсменка также рассказывала, что в качестве подарков за спортивные достижения родители покупали ей собак. Так, пуделя Лану, которая часто бывает с Александрой и на тренировках, и на выступлениях, ей презентовали за выученный тройной аксель.

«Лана — самая умная из всех моих собак: понимает каждое слово, знает много разных команд. Она очень преданная, не переносит одиночества. Дома одна не может оставаться, поэтому три дня в неделю проводит со мной всё время», — объясняла Трусова.

Теперь Александре уже не нужно ждать подарков от родителей — фигуристка давно зарабатывает самостоятельно. Одно из направлений её деятельности, помимо ледовых шоу, — реализация мерча. Так, недавно спортсменка показала новую коллекцию шопперов, футболок и худи с цитатой из своей собственной песни — «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!».

Увлечение Галлямова

Александр Галлямов в нынешнем сезоне продолжает удивлять своими разносторонними интересами. Сначала он заявился в медиафутбольную команду «Чисто Питер», которую возглавляет бывшая звезда «Зенита» Владислав Радимов, а теперь решил пойти в певцы и записать песню в жанре хип-хоп. О планах экс-чемпиона мира рассказали в СМИ, причём сам он изрядно удивился, что информация стала достоянием общественности. По словам Александра, о его планах знали только два человека. Но отнекиваться Галлямов не стал.

«Трек действительно будет в жанре хип‑хоп, потому что этот жанр наиболее близок мне. Общались с двумя известными лейблами. Могу сказать, что это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

Также он поделился, каких рэперов любит слушать. Среди них Obladaet, Pussykiller, Криспи, Loc‑Dog и Pharaoh. Выступления последнего бронзовый призёр Игр-2022 посетил уже несколько раз.

«Когда я был на этапе Гран‑при России в Омске, во время произвольной программы у него был концерт. Было обидно — я очень хотел попасть. А так минимум на трёх его концертах присутствовал. Весной проходили стадионные концерты, вот в «Юбилейном» я был», — поделился Галлямов.

Александр Галлямов

РИА Новости

© Александр Гальперин

Жалоба Плющенко

Евгений Плющенко пропустил четвёртый этап Гран-при России, где с триумфом выступила его подопечная Софья Муравьёва и представители академии в юниорском парном катании Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Причина оказалась уважительной: двукратный олимпийский чемпион сопровождал своего сына Александра на турнире «Битва школ» в Москве. Но оказалось, что в его отсутствие в Казани кто-то из коллег попытался охмурить пару юниоров.

«Есть у нас штабы, которые переманивают, и даже открыто переманивают. Честно скажу: сейчас пара, представляющая мою школу, заняла в Казани первое место, и один из тренеров, не будем его называть, уже подходил и начал закидывать удочки. Я этого не делаю и не делал никогда, хоть на меня и кричал кто-то и говорил, что я кого-то переманил, перекупил. И не советую это делать никому. Но, к сожалению, такое происходит», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Александр, в свою очередь, заверил, что ему нравится тренироваться под руководством отца и он не помышляет о переходе. По его словам, «Ангелы Плющенко» — лучшая академия фигурного катания, поэтому нет смысла искать что-то иное. Это утверждение юного спортсмена оказалось подкреплено его выступлением: он выиграл соревнования по второму спортивному разряду с личным рекордом в произвольной программе, в которой выступал под микст композиций Майкла Джексона.

«Очень рад и горжусь собой, что выступаю на таких масштабных соревнованиях. Будем стремиться вперёд вместе с нашими тренерами. Следующая цель? Четверные ещё рано — надо выучить все тройные, выступить со всеми тройными и сделать всё чисто. Олимпиада? Конечно, остаётся мечтой», — заявил Плющенко-младший.

Также мальчик рассказал, на каких фигуристов ориентируется в своей спортивной карьере.

«На папу. Зачем мне на кого-то другого смотреть? Ну, Нейтан Чен мне ещё нравится, Юдзуру Ханю. Илья Малинин по прыжкам», — перечислил десятилетний фигурист.

Мнение Слуцкой о спортивном долголетии

Одна из самых обсуждаемых тем в фигурном катании — это раннее завершение карьеры некоторыми фигуристками. Своим взглядом на эту проблему поделилась Ирина Слуцкая, которая в своё время прошла три олимпийских цикла — от Игр 1998 года в Нагано до Турина-2006. По её мнению, такое спортивное долголетие — это искусство, которое не каждому дано.

«Существует профессиональное выгорание. Здесь то же самое. Но когда мне говорят о нём в 15 лет, это слушать не просто смешно, а очень смешно. Я улыбаюсь и говорю: «Какое профессиональное выгорание, когда вы всего год выступали? Перестаньте». Любишь это дело — делай, а не любишь — уходи», — заявила бывшая фигуристка.

Она подчеркнула, что усталость в профессиональном спорте зависит от количества международных сезонов, проведённых в качестве лидера, а не от завоёванных титулов.

«К лучшим относятся по-другому, что тяжело энергетически и психологически. Ты чувствуешь давление — на тебя смотрит весь мир, и нельзя подвести свою страну и болельщиков. Долго держаться в топе трудно. Здесь колоссальная работа не только тренера, спортсмена и команды, но ещё и психолога — его участие обязательно», — отметила Слуцкая.

Ирина Слуцкая

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Проблемы Самодуровой

Одним из примеров того, как после достижения одного высокого результата теряется мотивация, стала Софья Самодурова. В интервью Okko спортсменка рассказала, что, выиграв чемпионат Европы в 2019 году, она расслабилась и психологически не смогла собраться на дальнейшие выступления.

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«Не буду скрывать, что набрала лишний вес. Конечно, это девочке очень мешает, каждый килограмм — всё. Я так чувствовала. Было сложно эмоционально настроиться на следующий сезон, зная, что ты уже такую планку показал, что много чистых прокатов, что от тебя будут ждать в следующем сезоне намного большего. Не знаю, как так произошло, что всё рассыпалось. Я всю карьеру прислушивалась к тренерам, они всегда поддерживали, нет такого, что когда-то меня оставляли без внимания. Мы просто работали-работали, дальше продолжали готовиться к сезону. Наверное, все понимали, что я подхожу к сезону, сравнивая с предыдущим, не в той форме, которая была», — поделилась бывшая фигуристка.

Софья отметила, что пыталась худеть и больше работать, накатывая программы, но выйти на прежний уровень у неё так и не получилось. В итоге спортсменка завершила карьеру в 19 лет. Сейчас она работает тренером в команде Алексея Мишина.

Софье также задали вопрос, планируется ли её свадьба с футболистом молодёжки «Зенита» Игорем Козловым, но спортсменка заметила, что оба пока не готовы к такому серьёзному шагу.

«Мне кажется, у него ещё большие, глобальные цели не достигнуты, которые он бы хотел достичь в футболе. И мне не до этого, потому что много тренирую, отдаю себя всю на льду. Даже мысли такой не закрадывалось. Ни у одного, ни у другого. Не знаю, поживём — увидим. Я не тороплю, я не давлю. Как он созреет, так созреет», — отметила Самодурова.

Самсонов против Месси

С неожиданным заявлением во время этапа Гран-при в Казани выступил Даниил Самсонов. 18-летний фигурист высказался против вручения «Золотого мяча» нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Простите меня, фанаты Лео. Я считаю, что Эрлинг Холанд заслужил награду тем, как он провёл этот сезон, он столько голов забил! Считаю, что приз должен был получить норвежец. Но увы и ах…», — цитирует Самсонова Sport24.

Раньше спортсмен признавался, что интересуется футболом и болеет за столичный ЦСКА. По словам Даниила, любовь к этому виду спорта привил ему отец, который в своё время играл на любительском уровне.

«Однажды в 2013 году папа смотрел Суперкубок России, где играли ЦСКА и «Зенит». Это было на кухне, я заглянул узнать, что там идёт по телику. ЦСКА тогда победил со счётом 3:0. Я спросил у папы: «Кто сильнее из этих команд?», на что он мне ответил: «Сын, надо всегда болеть за ЦСКА». Собственно, с того дня я это и делаю», — делился Самсонов.