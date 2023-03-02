Самодурова — о работе тренером: когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова объяснила, почему быть тренером сложнее.

«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься», — приводит слова Самодуровой «Чемпионат».

Подопечная Самодуровой Агата Петрова занимает четвёртое промежуточное место после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.

Произвольные программы девушки представят 3 марта.

Ранее Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.