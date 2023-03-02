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Самодурова — о работе тренером: когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова объяснила, почему быть тренером сложнее.
Самодурова — о работе тренером: когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься», — приводит слова Самодуровой «Чемпионат».

Подопечная Самодуровой Агата Петрова занимает четвёртое промежуточное место после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.

Произвольные программы девушки представят 3 марта.

Ранее Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.

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