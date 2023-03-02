Самодурова — о работе тренером: когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься
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«Сложнее стоять за бортиком, потому что не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам катаешь, знаешь, чего ожидать, а за спортсмена всегда волнуешься», — приводит слова Самодуровой «Чемпионат».
Подопечная Самодуровой Агата Петрова занимает четвёртое промежуточное место после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.
Произвольные программы девушки представят 3 марта.
Ранее Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, поделилась эмоциями после короткой программы в финале Гран-при России.