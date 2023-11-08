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Трусова: в фигурном катании не может быть подруг

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о дружбе в спорте.
Трусова: в фигурном катании не может быть подруг
  • РИА Новости

«Считаю, что в фигурном катании не может быть подруг. Кондратюк мне говорит, у них есть друзья в мужском катании, а в женском, я считаю, нет», — сказала Трусова на YouTube-канале «Дерзкая готовка».

Напомним, что Александра на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова заявила, что не считает предательством переход от одного тренера к другому.

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