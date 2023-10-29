Завораживающая «Клеопатра» и шедевральный «Дориан Грей»: что затмило победы Фроловой и Алиева в Красноярске

Дмитрий Алиев стал победителем этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске. Подопечный Евгения Рукавицына проиграл в воскресенье и Петру Гуменнику, и Александру Самарину, но созданного накануне задела ему хватило, чтобы удержать первое место. В соревновании женщин первенствовала Анна Фролова, всего на 0,48 балла в произвольной программе превзошедшая Веронику Яметову. Турниры танцоров и спортивных пар ожидаемо завершились триумфом Александры Степановой и Ивана Букина, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

В былые времена программу любых соревнований неизбежно завершали мужчины. Считалось, что это абсолютный топ фигурного катания, самая интересная часть зрелища.

Если действовать по этой логике, заключительным видом программы турнира в Красноярске стоило, конечно же, сделать парное катание. По уровню конкуренции и количеству интереснейших постановок никакой другой вид сейчас не поставить рядом. Результаты турнира получились не слишком плотными, но, если отбросить вторую оценку, которая, как известно, отражает не столько реальное мастерство катания, сколько авторитет спортсменов в глазах судей, картина прилично меняется. И говорит о том, что лидерам вот-вот придётся всерьёз уносить ноги от преследователей.

Похожую картину мы уже наблюдали в Омске, где Наталья Хабибуллина / Илья Княжук показали более высокую сложность программы, нежели экс-чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов, та же тенденция сохранилась в Красноярске: Елизавета Осокина / Артём Грицаенко дважды превзошли в технической оценке экс-чемпионов Европы Александру Бойкову / Дмитрия Козловского.

В подобной борьбе ветеранам всегда сложнее. Им приходится постоянно отбивать нападение на собственные границы, держать в голове то, что нельзя ошибаться, и всё это — на глазах у публики, которая жаждет интриги. А что может быть более интригующим, чем молодой, зубастый соперник, съедающий признанного фаворита?

Бойкова и Козловский прекрасно с этим грузом справились. Единственная по-настоящему грубая ошибка — падение партнёрши — случилась на выбросе риттбергера. Возможно, это стало следствием того, что в новом штабе фигуристы меняли технику, но похожие проблемы именно с этим выбросом наблюдались у пары и раньше. Как не вспомнить, что он подвёл фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Ещё одним заминусованным элементом у пары стал параллельный тройной тулуп — Дмитрий коснулся рукой льда на приземлении.

Второе место, как и четвёртое, заняли те, от кого не слишком этого ждали. До начала соревнований казалось, что биться с экс-чемпионами Европы за победу, скорее всего, будут подопечные их бывшего тренера Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, тем более что Тамара Москвина пошла надёжным, много раз проверенным путём: выбрала для произвольной программы «Сильву» Имре Кальмана.

Эта постановка отлично подчеркнула все достоинства спортсменов, но были ошибки (не очень качественный каскад и падение партнёрши на выбросе), и в силу этого не хватило базовой сложности. При этом оценки за компоненты у петербургской пары оба раза оказались выше, чем у пермской.

Можно, конечно, написать, что Осокина — Грицаенко взяли сложностью, но это не совсем так. Помимо технического контента, имелось гораздо более ценное качество: необычность, собственный и очень узнаваемый стиль, акварельная тонкость линий, невесомые, но высоченные подкрутки и выбросы — и всё это на совершенно сумасшедшей скорости.

Ещё одно невероятно яркое впечатление соревнований — завораживающая «Клеопатра» Таисии Собининой и Дениса Ходыкина. Фигуристы встали в пару лишь в этом сезоне и, несмотря на некоторые вполне объяснимые шероховатости (помарки в тройном флипе и флиповом выбросе), сумели добиться главного: их программу, поставленную тренерами пары Бетиной Поповой и Сергеем Росляковым, хочется смотреть снова и снова, причём уже сейчас понятно, что каждый раз постановка будет открываться новыми гранями.

Словом, когда дело дойдёт до финала чемпионата страны, где соберутся все сильнейшие, видеозапись турнира российских спортивных пар можно будет сдавать в палату мер и весов как эталон.

Произвольную программу мужчин выиграл Пётр Гуменник, и его выступление стало едва ли не единственным светлым пятном воскресных соревнований. Прошли они вообще без намёка на какую бы то ни было борьбу: преимущества над Гуменником в короткой программе, где питерский фигурист вдрызг завалил всё, что только было возможно, с лихвой хватило для того, чтобы Дмитрий Алиев сохранил первую строчку в протоколе, а Александр Самарин — вторую.

И победитель, и вице-чемпион откатали свои программы с двумя четверными прыжками, а когда минимальный уровень сложности преподносится публике в комплекте с падениями (два у Самарина, одно у Алиева), из программы стремительно уходит зрелищность.

Прокат Алиева пострадал в этом отношении даже сильнее: Дмитрий предпочёл многократно проверенный и очень ему идущий классический стиль, а классика и падения во все времена считались на льду несовместимыми.

Гуменник тоже не избежал ошибок. Первоначально фигурист планировал оставить в программе четверной лутц, но в Красноярске, по его словам, так сильно накрыла акклиматизация, что прыжковый контент было решено облегчить. Возможно, техническая перестановка сбила фигуриста, или же он слишком сильно понадеялся на свои силы, но цеплять каскад к первому, прекрасно исполненному четверному сальхову он не стал, а ко второму не сумел. Повторённый элемент был заминусован судьями, и на этом Пётр потерял более десяти баллов.

Но именно этот прокат стал наиболее ярким впечатлением мужского турнира. Автором произвольной программы «Дориан Грей» стал Даниил Глейхенгауз, и это, похоже, тот самый случай, когда постановщик вынырнул из привычной для себя рутины, взялся за что-то совершенно новое и неожиданное, а на выходе получился шедевр: сложнейшая в плане элементов и связок композиция с очень глубоким философским образом, отработать который фигурист сумел от первого и до последнего жеста. Даже несмотря на то, что Гуменник приехал на турнир не в самой лучшей форме, о чём накануне откровенно сказала его тренер Вероника Дайнеко.

Своей произвольной Гуменник, возможно сам не отдавая себе в этом отчёт, ответил на вопрос, который уже второй сезон так или иначе звучит в фигурном катании: зачем напрягаться сверх меры, когда нет шанса вернуться на международную арену и, соответственно, нет мотивации? Возможно, как раз затем, чтобы идти на эксперименты с программами, с образами, пробовать что-то совершенно неизведанное, становиться лучше себя самого, независимо от того, увидит ли это мир и если да, то как скоро.

Даже сейчас, несмотря на отсутствие формы, акклиматизацию и ошибки, вполне очевидно, что «Дориан Грей» в исполнении Петра способен войти в число наиболее выдающихся мужских постановок последних лет.

Единственным «недостатком» программы (предварительно поместив это слово в кавычки) я бы назвала её главное достоинство — сумасшедшую энергетику исполнителя, которая производит невероятный эффект на льду, но которую почти никогда не передаёт телевизионный экран. Так что тем, у кого будет возможность прийти на пятый этап российского Гран-при в Самаре, определённо стоит это сделать.

Победительницей женских соревнований стала Анна Фролова, и самая ценная составляющая этой победы заключалась в том, что одержала её Анна в очень яркой и достойной компании: Вероника Яметова, Елизавета Куликова и даже Мария Агаева (она выиграла короткую программу, но осталась четвёртой в произвольной) исполнили свои программы без единого заминусованного судьями элемента.

Агаева оказалась чуточку везучее, чем Куликова: результата в первом выступлении хватило, чтобы подняться на пьедестал с очень условным преимуществом в 0,17 балла. Можно сколько угодно сетовать, что женское катание без ультра-си незрелищно и неинтересно, но, когда сразу четыре спортсменки бьются за три медали, ни в чём не ошибаясь, это захватывает по-настоящему.

Похоже, именно Фролова может занять в этом сезоне место взрослой, уже состоявшейся российской примы, которое до недавнего времени принадлежало без каких-либо оговорок Лизе Туктамышевой.

Работа с фигуристкой тренерского штаба Евгения Рукавицына — отдельная тема. Тренер всегда умел ждать результата, но добиться его, вытащив фигуристку из того состояния, откуда «не возвращаются», — отдельное достижение. Прошлогодняя произвольная программа, перекроенная на новый лад Ольгой Глинкой, изумительно подчеркнула всё то, чего не увидишь в юниорском катании, — мощь, выразительность, понимание музыки, жеста и самой себя. И уж точно, глядя на Фролову, нельзя было сказать, что женское фигурное катание без четверных прыжков не стоит того, чтобы им восхищаться.

Когда-то легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, знаменитый тем, что заставлял своих игроков пахать на тренировках до седьмого пота, произнёс в присутствии команды сакраментальную фразу: «Вы можете получить карточку или не забить пенальти, но ни при каких обстоятельствах не может случиться такого, чтобы вы оказались неспособны бегать все 90 минут игры».

Нечто подобное до нынешнего сезона можно было сказать в адрес фигуристок «Хрустального». Но потом в системе обнаружился сбой. Возможно, сказались травмы, из-за которых длительность девичьих карьер, и без того стремящаяся к минимуму, стала ещё короче, но в Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи.

В Красноярске это стало особенно очевидно. Единственная представительница школы Майя Хромых в начале второй половины программы упала с тройного лутца, после чего вытягивала прокат так натужно, что хотелось разве что сострадать.

Объективно при таком прокате фигуристка должна была уйти и под Софью Важнову, и под Екатерину Анисимову, но колоссальная подушка безопасности в виде второй оценки позволили Хромых выйти вперёд с минимальным преимуществом. Заслуженно это было или нет — вопрос, скорее, риторический, и не журналистам на него отвечать. Но если судить по протоколу, соперницы Майи, включая совершенно невероятных по презентации Куликову, Яметову и Агаеву, ещё просто не научились кататься.

После того как в танцах Аннабель Морозов / Игорь Ерёменко были вынуждены сняться с соревнований из-за глубокого пореза ноги, полученного партнёршей в субботу при столкновении, турнир потерял львиную долю спортивной интриги.

Это не упрёк спортсменам. Просто так сложилось, что количество реально запоминающихся, интересных, а главное, современных постановок за несколько последних лет можно пересчитать по пальцам. Несмотря на то что Морозов и Ерёменко начали скатываться только в этом сезоне, им удалось своими программами внести в общую танцевальную картину очень яркий акцент.

Интересно, что наиболее любопытные по построению и «фишечкам» программы демонстрируют в этом сезоне те, кто только встал в пару. На этапе в Омске это были Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный (тренерский штаб Дениса Самохина), в Красноярске — Софья Шевченко / Андрей Ежлов (подопечные Елены Масленниковой и Ильи Авербуха).

Танцы — это всегда красиво, но, если рассуждать спортивными категориями, на льду совершенно обособленно были Александра Степанова и Иван Букин, и на значительном расстоянии все остальные. Ближе всех оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, за ними — питерцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Ване и Саше стоило отдать должное за сам факт возвращения, но от той формы, в которой танцоры когда-то были на льду, они, несмотря на очень щедрые судейские баллы, всё ещё далеки.