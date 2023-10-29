Шанаева и Дрозд пожелали здоровья травмированной Морозов

Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд пожелал здоровья травмированной Аннабель Морозов, выступающей в паре с Игорем Ерёменко.

«Обязательно хотим пожелать здоровья Аннабель. Когда мы вчера вышли, не было до конца понятно, что произошло. Нам очень жаль, что ребятам пришлось сняться. Жаль, что такие ситуации происходят», — приводит слова Дрозда Sport24.

Во время разминки перед ритм-танцем на Гран-при России в Красноярске Морозов столкнулась с Шанаевой. Та задела лезвием конька ногу Аннабель, после чего фигуристке наложили несколько швов.

После ритм-танца Морозов и Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.

Ранее Крылова рассказала о состоянии Морозов после травмы ноги.