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Алиев — о победе на Гран-при: дожил эту половину дня

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Дмитрий Алиев поделился эмоциями после победы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
Алиев — о победе на Гран-при: дожил эту половину дня
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Всё нормально, позитивно. Состояние глубокого выдоха. Дожил эту половину дня. Был удовлетворён, что вновь удалось сделать два квада вначале. Это придало мне уверенности.

Недоволен, что сделал ошибки на более лёгких элементах. Тренер сказал, что я горел в конце программы», — приводит слова Алиева Sport24.

Алиев по сумме двух программ набрал 260,07 балла.

Второе место с 256,99 балла занял Александр Самарин. Третьим стал Пётр Гуменник — 242,77.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Еремёнко снялся с этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.

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