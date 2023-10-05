Членство новых регионов, участие в Играх и компенсации спортсменам: какие вопросы обсудил исполком ОКР

Региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей включены в состав ОКР. Об этом было объявлено на заседании исполкома организации в четверг. Кроме того, утверждён размер компенсационных выплат спортсменам, которые отказались от нейтрального статуса на международных соревнованиях. Президент комитета Станислав Поздняков назвал это решение ответственным шагом навстречу отечественным атлетам.

Региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей вошли в состав Олимпийского комитета России. Соответствующее решение было принято исполкомом организации на заседании в четверг, 5 октября.

«Структура ОКР состоит из различных организаций — большинство составляют общероссийские спортивные федерации, ряд ассоциаций и, безусловно, региональные олимпийские советы. Олимпийский совет Ярославской области претерпел некоторую реорганизацию. Таким образом, на сегодняшний день из 89 субъектов в 85 созданы и действуют наши организации и региональные олимпийские советы», — рассказал журналистам президент комитета Станислав Поздняков.

Не обошли вниманием члены исполкома и вопросы допуска отечественных атлетов до соревнований разного уровня. Было отмечено, что давление на Россию со стороны международных организаций, в том числе WADA, не ослабевает, но отечественное олимпийское движение продолжает развиваться, несмотря на все преграды. При этом важно, что за время отстранения была выработана чёткая консолидированная позиция с Белоруссией, которую оба НОКа пытаются отстоять в различных мировых институтах — и в первую очередь в Международном олимпийском комитете.

«Санкции несправедливы и незаконны, они бьют и по репутации МОК. Наша позиция — необходимо вернуться на тот момент, когда впопыхах были введены рекомендации в феврале 2022 года. Эту позицию стараемся донести до коллег из Лозанны», — подчеркнул глава ОКР.

Он напомнил, что запрет атлетам на профессиональную деятельность можно расценивать в том числе как проявление недобросовестной конкуренции. МОК же занял одну из сторон политического конфликта, что противоречит олимпийской хартии.

«При отсутствии в МОК мер политической воли на исправление ситуации международные федерации максимально избегают любых решений по возвращению к законности. Тем временем завершается отбор, проходят квалификационные соревнования к Олимпийским играм.

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Вопрос Олимпийских игр попросту скоро станет неактуальным. Пока напрашивается один вывод — на этой Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сможет пробраться, не гарантированы ни безопасность, ни поддержка, ни честное судейство», — заявил Поздняков на заседании исполкома.

Также он отметил, что потенциально не видит ни одного именно российского олимпийца на Играх в Париже, потому что ОКР не получил на них приглашения.

«Говорить об отдельных «нейтрализованных» спортсменах я бы пока воздержался», — добавил функционер.

При этом в главной олимпийской организации страны выразили готовность поддерживать атлетов, ущемлённых в правах из-за своего российского паспорта, но не согласившихся с дискриминационными требованиями. В частности, были назначены компенсационные выплаты членам сборных команд, которые отстранены от международных стартов, но продолжают тренироваться и выступать на национальных соревнованиях. Поздняков особенно подчеркнул, что их получат лишь соотечественники, кто отказался выступать в нейтральном статусе.

Кроме того, поощрительный бонус от ОКР полагается только людям с опытом участия в Играх. Так, олимпийским чемпионам будет выплачено по 500 тыс. руб, серебряным призёрам — по 350 тыс. руб, а бронзовым — 250. По 150 тыс. руб. получат участники Олимпиад, не завоевавшие наград. Сначала выплаты направят представителям летних видов, а со следующего сезона — зимних, если несправедливое отстранение продолжится.

«Мы изыскали возможность поддержать олимпийцев, которые исключили для себя подписание политических деклараций и остаются лишёнными возможности участвовать в международных турнирах. Убежден, что это будет ответственный шаг навстречу нашим спортсменам», — заявил Поздняков.

По его словам, точный список получателей можно будет составить только по окончании календарного года. Пока же не все международные федерации приняли решение о допуске, и не все потенциальные участники, даже получившие зелёный свет, приняли для себя решение быть «нейтрализованными».

Кроме того, глава ОКР прокомментировал резонансное заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая, который на Международном форуме атлетов МОК предложил россиянам выступать на Олимпиаде в составе сборной беженцев.

«Это неприемлемо, есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Поэтому хотел бы предостеречь тех, кто делает такие заявления, чтобы они сами в этой команде не оказались», — подчеркнул четырёхкратный олимпийский чемпион.