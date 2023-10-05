Поздняков заявил, что включать россиян в сборную беженцев на Олимпиаде неприемлемо
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Это заявление неприемлемо, есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в неё попадёшь», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее Поздняков призвал МОК отменить рекомендации по допуску россиян на турниры.