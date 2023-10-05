Поздняков призвал МОК отменить рекомендации по допуску россиян на турниры
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«Наша позиция — необходимо вернуться на тот момент, когда впопыхах были введены рекомендации в феврале 2022 года. Эту позицию стараемся донести до коллег из Лозанны», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее Поздняков заявил, что организация реагирует на давление международных организаций и WADA.