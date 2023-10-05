Поздняков призвал МОК отменить рекомендации по допуску россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отменить рекомендации по допуску россиян.

«Наша позиция — необходимо вернуться на тот момент, когда впопыхах были введены рекомендации в феврале 2022 года. Эту позицию стараемся донести до коллег из Лозанны», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Поздняков заявил, что организация реагирует на давление международных организаций и WADA.