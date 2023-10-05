Поздняков заявил, что ОКР реагирует на давление международных организаций и WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация реагирует на давление международных организаций и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Остаётся неослабевающее внешнее давление, на которое Россия продолжает реагировать. В нашем случае речь идёт о давлении со стороны международных организаций, в том числе WADA», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Также МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Поздняков заявил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления.