Поздняков заявил, что ОКР реагирует на давление международных организаций и WADA
- РИА Новости
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«Остаётся неослабевающее внешнее давление, на которое Россия продолжает реагировать. В нашем случае речь идёт о давлении со стороны международных организаций, в том числе WADA», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.
Также МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее Поздняков заявил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления.