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Поздняков заявил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления.
Поздняков заявил, что олимпийское движение не выдерживает политического давления
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Изменение Олимпийской хартии — пример того, что олимпийское движение уже не выдерживает политического давления. Вывод напрашивается один: на Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда доберётся, не будут гарантированы безопасность и справедливое судейство», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Винер заявила, что Россия не принимает условия выступать под нейтральным флагом.

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