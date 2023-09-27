Отъезд Чимаева из Швеции и проблемы Адесаньи с законом: что обсуждают в мире MMA на фоне слухов о длительной паузе Яна

Хамзат Чимаев покинул Швецию и принял решение выступать за ОАЭ, а также опубликовал фотографию с Рамзаном Кадыровым из зала «Ахмат ММА». Исраэль Адесанья признал свою вину в вождении в нетрезвом виде и ожидает решения суда, а Матеуш Гамрот получил порцию критики за бурное празднование победы над получившим тяжёлую травму Рафаэлем Физиевым. В свою очередь, глава RCC Николай Клименко предположил, что Пётр Ян не вернётся в октагон до конца 2024 года, а Тагир Уланбеков узнал имя нового соперника. Главные события в мире MMA — в материале RT.

Смена гражданства Чимаева

В MMA смена спортивного гражданства — крайне редкое и не самое обсуждаемое явление. В профессионалах турниры сборных не проводятся, а многие бойцы и вовсе относят себя сразу к нескольким странам. Так, Валентина Шевченко выходила на поединки с флагами Киргизии и Перу, Алджэмейн Стерлинг — США и Ямайки, два государства фактически представляет и Исраэль Адесанья — уроженец Нигерии, в юном возрасте перебравшийся в Новую Зеландию.

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На фоне этого особняком стоит ситуация с Хамзатом Чимаевым, который после долгих лет выступлений за Швецию предпочёл защищать цвета ОАЭ. Об этом решении порталу SVT сообщил менеджер спортсмена Майди Шаммас. По его словам, 29-летний атлет ещё несколько недель назад покинул Скандинавию и перебрался на Ближний Восток. При этом он не стал конкретизировать, по какой причине тот пошёл на такой шаг.

Не исключено, что поводом для этого стала серия инцидентов с публичным сожжением Корана в Швеции. С начала года в стране было проведено несколько подобных акций, что вызвало гневную реакцию со стороны мусульман. Тем не менее власти отказались каким-либо образом вмешиваться в данную ситуацию и не стали вводить запрет на публичное уничтожение священных религиозных книг, как это сделали в Дании.

Смена гражданства, очевидно, отразится и на тренировочном процессе Чимаева. Боец уже опубликовал фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из зала «Ахмат ММА», в котором вполне может осесть. Ведь сейчас не приходится рассчитывать на возвращение в стокгольмский Allstars. Таким образом, к грядущей битве с Пауло Костой он будет готовиться в новых условиях. И крайне любопытно посмотреть, как это повлияет на его выступление.

Проблемы Адесаньи

В то время как Чимаев выражает уверенность в победе над Костой и уже задумывается о схватке с новоиспечённым чемпионом среднего веса Шоном Стриклендом, бывший обладатель титула рискует оказаться за решёткой. На днях Адесанья признал вину в вождении в нетрезвом виде и теперь ждёт решения суда по данному делу. Окончательный приговор будет вынесен 10 января, а в качестве максимального наказания ему грозят три месяца тюремного заключения и штраф в размере $2680.

Инцидент произошёл в Окленде 19 августа — ровно за три недели до битвы со Стриклендом. По сведениям СМИ, Исраэль возвращался домой от друзей, когда был остановлен полицией для «случайной проверки». Как впоследствии показал анализ, на 100 мл крови приходилось 87 мг алкоголя.

Сам Адесанья извинился перед сообществом, семьёй и командой за решение сесть за руль в состоянии опьянения. Средневес заявил, что считает такое поведение неприемлемым и сожалеет о своём поступке. А также опасается, что некоторые люди могут последовать его примеру.

Таким образом, потенциальный бой со Стриклендом подвис. Официально UFC ещё не анонсировал его, однако в СМИ многие поспешили назвать это свершившимся фактом, а букмекеры — признать Адесанью фаворитом возможного противостояния. Правда, многие из действующих бойцов были с этим не согласны. Второй номер среднего дивизиона Дрикус Дю Плесси посчитал, что Исраэль недостоин с ходу получить реванш, удивился такой благосклонности со стороны промоутеров и Алджэмейн Стерлинг. В августе тот уступил пояс Шону О'Мэлли, однако шанса с ходу вернуть себе звание не удостоился.

Празднование Гамрота

Порцию критики со стороны коллег и болельщиков также получил польский легковес, на выходных взявший верх над Рафаэлем Физиевым в главной битве UFC Fight Night 228. Первый раунд азербайджанец выиграл по мнению всех трёх судей, но во втором неудачно оступился после исполнения удара ногой и порвал крестообразную связку, после чего уже не мог оказывать сопротивление Матеушу Гамроту. Тот набросился на соперника и заставил рефери вмешаться.

Но общественность возмутило не добивание травмированного Физиева, а реакция Гамрота на победу. Тот принялся очень бурно праздновать успех над получившим повреждение визави. В то время как расстроенный Рафаэль держался за колено, Матеуш бегал по октагону и радовался триумфу, а потом ещё и несколько раз пытался прорваться к сопернику, но охрана не пустила.

К оглашению официального вердикта Гамрот немного успокоился и вёл себя более уважительно, а после даже пожелал Физиеву здоровья и признался, что рассчитывал на другое окончание противостояния. Но было уже поздно. Так, бывший чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл выразил недовольство поведением поляка. По его мнению, танцевать в клетке после победы с душком — крайне неуважительно.

Так или иначе, теперь Физиеву предстоит длительный период восстановления от травмы, а Гамроту — новый вызов. И хотя он сам выразил желание сразиться за пояс с Исламом Махачевым, назвал и другого возможного оппонента. По его словам, в будущем он хотел бы помериться силами с ближайшим соперником россиянина — Чарльзом Оливейрой. Правда, это будет возможно только в случае победы россиянина на UFC 294 в Абу-Даби. Ведь возможности побороться за трофей Матеуш пока явно не заслужил. Первым в очереди за ним стоит Джастин Гэтжи.

Пауза Яна и новый бой Уланбекова

В ближайшее время за титул вряд ли сумеет побиться и Пётр Ян. За два с половиной года он проиграл четыре поединка из пяти и не только лишился пояса в легчайшем весе, но и опустился на пятую строчку рейтинга. Причём поражение от Мераба Двалишвили и вовсе стало сокрушительным. Тогда россиянин нанёс почти в два раза меньше значимых ударов (75:147) и пропустил 11 тейкдаунов, уступив на карточках всех трёх судей со счётом 45:50.

С того момента прошло уже полгода, однако новостей о возвращении Яна в октагон пока нет. Более того, оно может не состояться вплоть до конца 2023 года. Об этом заявил президент екатеринбургской лиги RCC Николай Клименко.

«В декабре, как понимаю, он точно не будет биться. В первую очередь нужно, чтобы [Пётр] вернулся, и уже неважно с кем. В настоящий момент проходит реабилитацию, восстановление. Он сейчас не в гонке, в которой был ранее. Знаю, что у него было очень много травм. Я сам присутствовал на многих его боях, и [Ян] был не в той форме, в которой многие думают», — цитирует Клименко Metaratings.

Слова руководителя RCC расходятся с информацией, появившейся в СМИ в конце августа. Тогда ТАСС со ссылкой на неназванный источник в команде Петра сообщал о его намерении подраться в конце нынешнего года. При этом Клименко считает, что пауза может пойти россиянину на пользу.

«Сейчас гонки за титул нет, и [Ян] может спокойно подойти к следующему бою. Я уверен, что независимо от того, с кем он будет биться, у него всегда есть шансы ворваться в топ», — добавил функционер.

Зато уже в скором времени очередную схватку проведёт Тагир Уланбеков. Представитель наилегчайшего дивизиона собирался биться с Джейком Хадли в августе, но был вынужден сняться с шоу из-за травмы ноги. На замену ему вышел Коди Дарден и взял верх единогласным решением судей, продлив свою успешную серию до четырёх боёв.

И теперь Уланбекову и Дардену предстоит выявить сильнейшего в октагоне. Их очный поединок назначен на турнир UFC 296, который пройдёт 16 декабря в Лас-Вегасе. Венчать же его будут сразу две титульные битвы. В одной из них Александр Пантожа проведёт первую защиту пояса в наилегчайшем весе в сражении с Брэндоном Ройвалом, в другой сойдутся звёзды полусреднего веса — Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.