Анкалаев подерётся с Уокером на турнире UFC 294

Российский боец Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером на турнире UFC 294.

Об этом сообщает UFC Russia.

Бой в полутяжёлом весе состоится 21 октября в Абу-Даби.

Напомним, что последний поединок, завершившийся вничью, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее менеджер Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над Уокером.