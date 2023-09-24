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Анкалаев подерётся с Уокером на турнире UFC 294

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Российский боец Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером на турнире UFC 294.
Анкалаев подерётся с Уокером на турнире UFC 294
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

Об этом сообщает UFC Russia.

Бой в полутяжёлом весе состоится 21 октября в Абу-Даби.

Напомним, что последний поединок, завершившийся вничью, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее менеджер Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над Уокером.

 

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