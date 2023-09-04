Узнать больше

Магомедов: Анкалаев станет претендентом на титул чемпиона UFC, если победит Уокера

Короткая ссылка
Менеджер российского бойца Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над бразильцем Джонни Уокером.
Магомедов: Анкалаев станет претендентом на титул чемпиона UFC, если победит Уокера
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не вижу пока других претендентов. У Анкалаева одна задача — уверенно выиграть этот бой, показать, что в его предыдущем поединке была ошибка судей. В прошлом бою он пытался сберечь энергию, не доработал и оставил шанс судьям. Невзрачно подрался», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, что последний поединок, который завершился вничью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Анкалаев подерётся с Уокером на UFC 294.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить