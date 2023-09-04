Магомедов: Анкалаев станет претендентом на титул чемпиона UFC, если победит Уокера
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«Я не вижу пока других претендентов. У Анкалаева одна задача — уверенно выиграть этот бой, показать, что в его предыдущем поединке была ошибка судей. В прошлом бою он пытался сберечь энергию, не доработал и оставил шанс судьям. Невзрачно подрался», — цитирует Магомедова ТАСС.
Напомним, что последний поединок, который завершился вничью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.
На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Анкалаев подерётся с Уокером на UFC 294.