Магомедов: Анкалаев станет претендентом на титул чемпиона UFC, если победит Уокера

Менеджер российского бойца Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов высказал мнение, что спортсмен станет претендентом на титул чемпиона UFC после победы над бразильцем Джонни Уокером.

«Я не вижу пока других претендентов. У Анкалаева одна задача — уверенно выиграть этот бой, показать, что в его предыдущем поединке была ошибка судей. В прошлом бою он пытался сберечь энергию, не доработал и оставил шанс судьям. Невзрачно подрался», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, что последний поединок, который завершился вничью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, Анкалаев провёл с поляком Яном Блаховичем. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Анкалаев подерётся с Уокером на UFC 294.