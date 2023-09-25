Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал свою вину в деле о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

«Я разочарован решением сесть за руль. Это было неправильно. Знаю, что для многих я могу быть примером. Я хочу, чтобы такие люди знали, что я не считаю это решение приемлемым», — написал спортсмен в соцсетях.

Он отметил, что выпил немного алкоголя за ужином.

Напомним, что бойца задержали в нетрезвом состоянии в Окленде. Инцидент произошёл за несколько недель до поединка с американцем Шоном Стриклендом, в котором он потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду.