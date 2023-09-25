Махачев — о бое с Оливейрой: дагестанские горы против бразильских джунглей
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«Дагестанские горы против бразильских», — написал Махачев в социальных сетях.
Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.
В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.