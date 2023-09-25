Абдель-Азиз предупредил Ковингтона по поводу его слов об отце Нурмагомедова

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз обратился к американскому бойцу UFC Колби Ковингтону.

«Колби, ты продолжаешь говорить об Исламе и Хабибе. Что ж, продолжай. Но в следующий раз следи за своим языком, когда говоришь о семьях людей», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Напомним, что американец позволил себе предвзятую критику в адрес российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Он также заявил, что даже отец Нурмагомедова понимал, что переходить в полусредний вес для его сына было бы неразумно.

Ранее Нурмагомедов назвал храбрость важнейшим качеством для бойца.