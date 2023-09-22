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Нурмагомедов назвал храбрость важнейшим качеством для бойца

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Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов назвал важнейшие качества для бойца смешанного стиля.
Нурмагомедов назвал храбрость важнейшим качеством для бойца
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Юлий Цезарь говорил: «Лишь дисциплина и упражнения ведут к храбрости». Ты должен быть храбрым человеком. Ментальность — это когда приходишь к критической ситуации и проявляешь храбрость, терпение, мужество», — заявил Хабиб в документальном сериале «Большая битва».

В октябре 2020 года боец одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в июле 2020 года.

Ранее Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, высказал своё мнение об ирландце Коноре Макгрегоре.

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