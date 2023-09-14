Тренер Нурмагомедова: Макгрегор — подонок, он задевал семью, страну и религию Хабиба

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказал своё мнение об ирландце Коноре Макгрегоре.

«Я бы сказал Чендлеру: «Не позволяй перепалке с Конором расстраивать тебя». Потому что он — мастер в этом. Я говорил Хабибу каждый день: «Он будет нападать на твою семью, страну и религию». И, конечно, Конор поступил, как подонок», — цитирует Мендеса MMA Knockout.

Напомним, что Макгрегор сообщил о проведении поединка против Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Соревнование пройдёт 16 декабря.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и, кроме того, сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор заявил, что UFC не даёт ему бой и лишает средств к существованию.