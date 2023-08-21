Макгрегор заявил, что UFC не даёт ему бой и лишает средств к существованию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о том, что не может провести поединок в декабре.

«Мне не дают драться в декабре. Я чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, что Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Чендлер рассказал о поведении Макгрегора вне ринга.