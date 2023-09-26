«Состояние очень тяжёлое»: бывший футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за проблем с алкоголем
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Артём Милевский всегда считался одним из самых скандальных футболистов постсоветского пространства. Украинец умудрялся совмещать яркую игру на поле и шумные вечеринки в питейных заведениях.
Однако после завершения карьеры в 2021-м жизнь теперь уже бывшего спортсмена покатилась по наклонной. Его фамилия если и фигурировала в новостных сводках, то исключительно применительно к злоупотреблению алкоголем. А в конце сентября бывший партнёр нападающего по киевскому «Динамо» и сборной страны Александр Алиев вовсе сообщил о госпитализации друга.
«Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое. Но ничего, врачи борются. Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и Игорю Михайловичу Суркису (президент клуба — RT). Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация, буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю постоянно», — рассказал он в социальных сетях.
Даже такая информация дала повод болельщикам для оптимизма, ведь ещё за несколько дней до госпитализации Алиев сетовал, что товарищ отказывается от помощи и не хочет отправляться на реабилитацию, хотя Суркис изъявил желание лично оплатить все расходы.
«Человек по сей день не берёт трубку... Он сам лично этого не хочет», — жаловался бывший полузащитник «Локомотива».
О том же говорил другой бывший партнёр Евгений Селезнёв. По его признанию, он в последнее время находился на связи с другом и неоднократно предлагал свою помощь в том числе с госпитализацией. Однако, как заверил мужчина, Милевский сам не желает изменить свою жизнь.
«Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берёт трубку. Что я могу сделать в этой ситуации? Артём немного свернул с дороги. Все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты», — рассказал Селезнёв.
Чуть ранее призвал протянуть руку помощи Артёму и Валерий Пересоляк, президент последнего клуба, цвета которого он защищал — «Миная». В ответ трёхкратный чемпион Украины попросил функционера не трогать его, в противном случае пообещав поведать некую «интересную историю». Наконец, бывший хавбек сборной страны Евгений Левченко, как и Селезнёв, подчеркнул: вытащить себя из данной ситуации человек в состоянии только сам.
Один из самых талантливых футболистов постсоветского пространства своего поколения повесил бутсы на гвоздь в сентябре 2021-го в возрасте 36 лет. Последним его клубом, как уже говорилось, стал «Минай», за который он провёл всего десять матчей и ни разу не отличился.
«У меня пропало желание играть после того, как я там выступал. Чисто психологически пока не хочется выходить на поле, к сожалению. Это связано с событиями, которые происходили в «Минае», — объяснял причины такого шага атлет.
После этого Милевский вёл довольно активную жизнь, выкладывал ролики на собственный Youtube-канал, рассуждал о проведении прощального матча, а также подумывал о выступлении за сборную Украины по мини-футболу. О тяжёлом эмоциональном состоянии спортсмена рассказал бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.
«Я ожидал лучшего. Понятно, что тяжёлые времена после окончания карьеры, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артёму, которого мы знали. Он уже не станет футболистом, но у него был достаточно серьёзный проект в YouTube. В первую очередь надо начать с себя. Я знаю, человеку нужно помочь. Вот и всё. Сегодня ему требуется помощь. Когда он ещё играл, то обжёгся со своими друзьями. Сейчас, может, опять попал не в ту компанию», — отметил специалист.
По его мнению, если спортсмена не поддержать, он грозит повторить судьбу другой легенды бело-голубых Валентина Белькевича, скончавшегося в 41 год.
«Он быстро сгорел. Артёма не хочется терять. Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья всё равно. А у меня уже больше жизненного опыта… Сгореть можно очень быстро, если рядом не будет людей, которые помогут и направят», — добавил Хацкевич.
Схожую оценку настроению Милевского дал блогер Роман Бебех. Он заявил, что Артём впал в глубокую депрессию и не понимает, как жить и чем заниматься после ухода из футбола.
К сожалению, в последние полтора года серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы предоставлял поклонникам немного поводов для радости. Так, весной 2022-го он попал в скандал с раздачей бесплатного супа в Киеве. Тогда модель и певица Дарья Астафьева пожаловалась, что звезда в компании товарищей регулярно приходил в кафе с перегаром. По её словам, после очередного визита один из волонтёров упрекнул трёхкратного чемпиона Украины в том, что у того есть деньги на алкоголь, но еду себе купить он не в состоянии. В ответ Артём упрекнул девушку в желании «хайпануть» на его имени. Поддержал друга и Алиев.
«Даша, не пиарься никогда за счёт Кента! Я его всегда защищал и буду защищать. А то, что он там пил — это не твоё дело, что он может позволить себе. Даже если бы он пил и у него остался перегар — ты ему не наливала, чтобы такое говорить. Ты можешь ему сказать об этом, но не пиариться», — заявил Алиев.
С тех пор Милевский на долгое время забросил личные аккаунты в соцсетях. Однако на фотографиях в сети он заметно изменился не в лучшую сторону: сильно прибавил в весе, а лицо отекло. При этом Артём почти не расставался с солнцезащитными очками. Осенью 2022-го появилось видео, как он в одном из баров смотрит матч «Шахтёра» со стаканом алкоголя в руке. Чуть позже мужчина посетил премьеру фильма «Нация футбола» в Киеве, и получил жёсткую оценку от сценариста картины Николая Василькова.
«Его выдают глаза. А, и ещё он всегда нормально впитывается. Но ещё немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере, в том виде, к которому привыкли», — посетовал Васильков.
Бывший футболист в комментариях посоветовал сценаристу «не смешить народ». Весной текущего года состоялся новый выход бывшего нападающего в свет. В компании Алиева он посетил матч УПЛ между «Динамо» и «Ингульцом». Внешний вид мужчины неприятно удивил болельщиков, поскольку вдобавок к описанным изменениям он опустил неопрятную бороду. Наконец, летом он приехал на прощальную игру упомянутого Селезнёва, но на поле не вышел.
Судя по свидетельствам знакомых, у атлета возникли проблемы не только со здоровьем, но и с финансовым состоянием. Многие обратили внимание на то, что он не стесняется рекламировать так называемых каперов, продающих ставки на спортивные события. А недавно в аккаунте бывшего нападающего для сотрудничества появился прайс-лист для услуг в одной из социальных сетей.
Так, он готов сделать репост публикации за €400 и поздравить с днём рождения за €500. Небольшой ролик оценивается уже в €1 тыс, а серия постов в сториз — в €1,5 тыс. Более того, Артём может даже выехать в указанное место в пределах Киева за €2 тыс.
Но наибольшую тревогу вызвала публикация странного видео, в котором он подписывает мяч и футболку для аукциона. С трудом стоящий на ногах спортсмен, опять же в неизменных солнцезащитных очках, трясущимися пальцами взял фломастер и расписался на предметах. Как раз после появления ролика в стране и заговорили о том, что Милевскому необходима помощь.
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