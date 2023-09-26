«Состояние очень тяжёлое»: бывший футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за проблем с алкоголем

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Александр Алиев сообщил о госпитализации бывшего коллеги по сборной Артёма Милевского, который, по его словам, находится в тяжёлом состоянии. Его лечение полностью оплатил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, цвета которого спортсмен защищал на протяжении большей части карьеры. При этом ранее его друзья сетовали, что он сам не хочет проходить реабилитацию от алкогольной зависимости. По мнению бывшего наставника бело-голубых Александра Хацкевича, серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы впал в депрессию после ухода из футбола.

Артём Милевский всегда считался одним из самых скандальных футболистов постсоветского пространства. Украинец умудрялся совмещать яркую игру на поле и шумные вечеринки в питейных заведениях.

Однако после завершения карьеры в 2021-м жизнь теперь уже бывшего спортсмена покатилась по наклонной. Его фамилия если и фигурировала в новостных сводках, то исключительно применительно к злоупотреблению алкоголем. А в конце сентября бывший партнёр нападающего по киевскому «Динамо» и сборной страны Александр Алиев вовсе сообщил о госпитализации друга.

«Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое. Но ничего, врачи борются. Хочу выразить большую благодарность киевскому «Динамо» и Игорю Михайловичу Суркису (президент клуба — RT). Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация, буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю постоянно», — рассказал он в социальных сетях.

Даже такая информация дала повод болельщикам для оптимизма, ведь ещё за несколько дней до госпитализации Алиев сетовал, что товарищ отказывается от помощи и не хочет отправляться на реабилитацию, хотя Суркис изъявил желание лично оплатить все расходы.

«Человек по сей день не берёт трубку... Он сам лично этого не хочет», — жаловался бывший полузащитник «Локомотива».

О том же говорил другой бывший партнёр Евгений Селезнёв. По его признанию, он в последнее время находился на связи с другом и неоднократно предлагал свою помощь в том числе с госпитализацией. Однако, как заверил мужчина, Милевский сам не желает изменить свою жизнь.

«Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берёт трубку. Что я могу сделать в этой ситуации? Артём немного свернул с дороги. Все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты», — рассказал Селезнёв.

Чуть ранее призвал протянуть руку помощи Артёму и Валерий Пересоляк, президент последнего клуба, цвета которого он защищал — «Миная». В ответ трёхкратный чемпион Украины попросил функционера не трогать его, в противном случае пообещав поведать некую «интересную историю». Наконец, бывший хавбек сборной страны Евгений Левченко, как и Селезнёв, подчеркнул: вытащить себя из данной ситуации человек в состоянии только сам.

Один из самых талантливых футболистов постсоветского пространства своего поколения повесил бутсы на гвоздь в сентябре 2021-го в возрасте 36 лет. Последним его клубом, как уже говорилось, стал «Минай», за который он провёл всего десять матчей и ни разу не отличился.

«У меня пропало желание играть после того, как я там выступал. Чисто психологически пока не хочется выходить на поле, к сожалению. Это связано с событиями, которые происходили в «Минае», — объяснял причины такого шага атлет.

После этого Милевский вёл довольно активную жизнь, выкладывал ролики на собственный Youtube-канал, рассуждал о проведении прощального матча, а также подумывал о выступлении за сборную Украины по мини-футболу. О тяжёлом эмоциональном состоянии спортсмена рассказал бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

«Я ожидал лучшего. Понятно, что тяжёлые времена после окончания карьеры, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артёму, которого мы знали. Он уже не станет футболистом, но у него был достаточно серьёзный проект в YouTube. В первую очередь надо начать с себя. Я знаю, человеку нужно помочь. Вот и всё. Сегодня ему требуется помощь. Когда он ещё играл, то обжёгся со своими друзьями. Сейчас, может, опять попал не в ту компанию», — отметил специалист.

По его мнению, если спортсмена не поддержать, он грозит повторить судьбу другой легенды бело-голубых Валентина Белькевича, скончавшегося в 41 год.

«Он быстро сгорел. Артёма не хочется терять. Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья всё равно. А у меня уже больше жизненного опыта… Сгореть можно очень быстро, если рядом не будет людей, которые помогут и направят», — добавил Хацкевич.

Схожую оценку настроению Милевского дал блогер Роман Бебех. Он заявил, что Артём впал в глубокую депрессию и не понимает, как жить и чем заниматься после ухода из футбола.

К сожалению, в последние полтора года серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы предоставлял поклонникам немного поводов для радости. Так, весной 2022-го он попал в скандал с раздачей бесплатного супа в Киеве. Тогда модель и певица Дарья Астафьева пожаловалась, что звезда в компании товарищей регулярно приходил в кафе с перегаром. По её словам, после очередного визита один из волонтёров упрекнул трёхкратного чемпиона Украины в том, что у того есть деньги на алкоголь, но еду себе купить он не в состоянии. В ответ Артём упрекнул девушку в желании «хайпануть» на его имени. Поддержал друга и Алиев.

«Даша, не пиарься никогда за счёт Кента! Я его всегда защищал и буду защищать. А то, что он там пил — это не твоё дело, что он может позволить себе. Даже если бы он пил и у него остался перегар — ты ему не наливала, чтобы такое говорить. Ты можешь ему сказать об этом, но не пиариться», — заявил Алиев.

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С тех пор Милевский на долгое время забросил личные аккаунты в соцсетях. Однако на фотографиях в сети он заметно изменился не в лучшую сторону: сильно прибавил в весе, а лицо отекло. При этом Артём почти не расставался с солнцезащитными очками. Осенью 2022-го появилось видео, как он в одном из баров смотрит матч «Шахтёра» со стаканом алкоголя в руке. Чуть позже мужчина посетил премьеру фильма «Нация футбола» в Киеве, и получил жёсткую оценку от сценариста картины Николая Василькова.

«Его выдают глаза. А, и ещё он всегда нормально впитывается. Но ещё немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере, в том виде, к которому привыкли», — посетовал Васильков.

Бывший футболист в комментариях посоветовал сценаристу «не смешить народ». Весной текущего года состоялся новый выход бывшего нападающего в свет. В компании Алиева он посетил матч УПЛ между «Динамо» и «Ингульцом». Внешний вид мужчины неприятно удивил болельщиков, поскольку вдобавок к описанным изменениям он опустил неопрятную бороду. Наконец, летом он приехал на прощальную игру упомянутого Селезнёва, но на поле не вышел.

Судя по свидетельствам знакомых, у атлета возникли проблемы не только со здоровьем, но и с финансовым состоянием. Многие обратили внимание на то, что он не стесняется рекламировать так называемых каперов, продающих ставки на спортивные события. А недавно в аккаунте бывшего нападающего для сотрудничества появился прайс-лист для услуг в одной из социальных сетей.

Так, он готов сделать репост публикации за €400 и поздравить с днём рождения за €500. Небольшой ролик оценивается уже в €1 тыс, а серия постов в сториз — в €1,5 тыс. Более того, Артём может даже выехать в указанное место в пределах Киева за €2 тыс.

Но наибольшую тревогу вызвала публикация странного видео, в котором он подписывает мяч и футболку для аукциона. С трудом стоящий на ногах спортсмен, опять же в неизменных солнцезащитных очках, трясущимися пальцами взял фломастер и расписался на предметах. Как раз после появления ролика в стране и заговорили о том, что Милевскому необходима помощь.