Бывший футболист сборной Украины Милевский госпитализирован в тяжёлом состоянии

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Александр Алиев сообщил, что его экс-партнёр по национальной команде Артём Милевский отправлен в больницу в тяжёлом состоянии.

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое, но ничего. Врачи борются», — написал бывший хавбек махачкалинского «Анжи» в социальных сетях.

Также он выразил благодарность президенту киевского «Динамо» Игорю Суркису, который взял на себя все расходы на лечение Милевского.

По информации СМИ, 38-летний футболист испытывал проблемы с алкоголем.

Милевский выступал за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», брестское «Динамо». За сборную Украины в 50 матчах он забил восемь мячей.

Ранее защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что футболисты, выступающие во Второй лиге, часто пьют алкоголь.