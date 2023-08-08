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Футболист «Урала» Бевеев заявил, что во Второй лиге все пьют алкоголь

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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что футболисты, выступающие во Второй лиге, часто пьют алкоголь.
Футболист «Урала» Бевеев заявил, что во Второй лиге все пьют алкоголь
  • РИА Новости

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что после игр футболисты могут выпить четыре-пять бокалов пива. По мнению Бевеева, эта привычка является показателем того, что игроки похоронили свою карьеру и не стремятся на более высокий уровень.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков предложил разрешить продажу крепкого алкоголя на футбольных стадионах.

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