Футболист «Урала» Бевеев заявил, что во Второй лиге все пьют алкоголь

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что футболисты, выступающие во Второй лиге, часто пьют алкоголь.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять», — цитирует игрока Sport24.

Он добавил, что после игр футболисты могут выпить четыре-пять бокалов пива. По мнению Бевеева, эта привычка является показателем того, что игроки похоронили свою карьеру и не стремятся на более высокий уровень.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков предложил разрешить продажу крепкого алкоголя на футбольных стадионах.