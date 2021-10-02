Милевский рассказал о сложных взаимоотношениях с президентом «Динамо» Суркисом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал об отношениях с президентом клуба Игорем Суркисом.

«Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из «Динамо». Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы», — сказал Милевский YouTube-каналу «Ходят слухи».

Он также отметил, что они почти не общались. Никто не хотел идти на примирение. При этом Милевский не исключает того, что Суркис пытался всё делать во благо команды.

«Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Всё в прошлом. Суркис — очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть лёгким», — добавил Милевский.

Он назвал Суркиса типичным хозяином клуба — строгим и требовательным, но иногда добрым.

Футболист прославился своими выступлениями за киевский клуб «Динамо», за который играл с 2002 по 2013 год. В его составе он провёл 178 матчей и забил 57 мячей.

Ранее Милевский объявил о завершении карьеры.