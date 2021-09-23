Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский объявил о завершении карьеры.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф», — сказал Милевский на своём YouTube-канале.

Он добавил, что адресует письмо себе 15-летнему, только приехавшему в Киев из Минска.

Футболист прославился своими выступлениями за киевский «Динамо», за который играл с 2002 по 2013 год. В составе клуба он провёл 178 матчей и забил 57 мячей.

Ранее Милевский прокомментировал результат матча Украина — Нидерланды.