Милевский объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский объявил о завершении карьеры.
Милевский объявил о завершении карьеры
  • @timi1010

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф», — сказал Милевский на своём YouTube-канале.

Он добавил, что адресует письмо себе 15-летнему, только приехавшему в Киев из Минска.

Футболист прославился своими выступлениями за киевский «Динамо», за который играл с 2002 по 2013 год. В составе клуба он провёл 178 матчей и забил 57 мячей.

Ранее Милевский прокомментировал результат матча Украина — Нидерланды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить