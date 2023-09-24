Двойной успех: дзюдоисты Игольников и Тасоев завоевали золото на турнире Большого шлема в Баку

Российские дзюдоисты завоевали две золотые медали в последний день турнира Большого шлема в Баку. Михаил Игольников в финале категории до 90 кг справился с Ивайло Ивановым, а Инал Тасоев взял верх над Гурамом Тушишвили в весе свыше 100 кг. Матвей Каниковский в решающей схватке в категории до 100 кг уступил Илие Суламанидзе и довольствовался только серебром. На мажорной ноте завершил соревнования Тамерлан Башаев, победивший Гелу Заалишвили в схватке за бронзу. А вот Элис Старцева в малом финале уступила Ларисе Церич и осталась без наград.

Российские дзюдоисты успешно завершили выступление на турнире Большого шлема в Баку. Последний день соревнований принёс отечественным спортсменам два золота, серебро и бронзу. В общем зачёте международная федерация не учитывала медали нейтральных атлетов. Но если бы они в нём оказались, то заняли бы первое место (3—2—3), обойдя сборную Азербайджана (3—1—1).

Первую награду высшего достоинства в воскресенье национальной команде принёс Михаил Игольников в весовой категории до 90 кг. В финале двукратный чемпион Европы встречался с призёром Мирового тура и «Мастерса» в Дохе Ивайло Ивановым, который ярко проявил себя в поединке с опытнейшим Кристианом Тотом. Однако с россиянином болгарин справиться не смог. Уже через десять секунд после начала схватки отечественный атлет сумел заработать ваза-ари, чем поставил соперника в затруднительное положение: ему нужно было отыгрываться, а значит, рисковать.

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В итоге Игольников в концовке вновь подловил оппонента, получил от судей вторую оценку ваза-ари и уверенно завоевал золотую медаль, уже шестую на турнирах Большого шлема.

«В первой схватке ты рискуешь всем, а в финале понимаешь, что уже в призах, поэтому можешь позволить себе бороться более раскрепощённо. Сегодня я получил удовлетворение от того, что сделал, ставлю себе «четыре», — приводит слова спортсмена Федерация дзюдо России.

Молодой Матвей Каниковский, у которого, впрочем, на счету уже есть два золота на этапах Большого шлема, сумел пробиться в большой финал в весовой категории до 100 кг. На пути к решающей схватке он победил двукратного чемпиона мира Хорхе Фонсеку из Португалии и за золото сразился с первым номером мирового рейтинга Илиёй Суламанидзе, выбившим из борьбы ещё одного россиянина — Нияза Билалова.

Дзюдоисты хорошо знали друг друга. Ранее они встречались пять раз, и счёт был 3:2 в пользу грузина. Поединок получился очень упорным и равным. Всё решилось в самой концовке: Суламанидзе нашёл лазейку в защите оппонента, который к тому моменту заработал два предупреждения, и провёл бросок на ваза-ари.

Две медали россияне завоевали в весовой категории свыше 100 кг. Золото в очередной раз забрал действующий чемпион мира Инал Тасоев. Его соперником был не менее титулованный Гурам Тушишвили. Серебряный призёр Олимпиады в Токио уверенно дошёл до решающей схватки, справившись в том числе с Тамерланом Башаевым. Однако второй отечественный тяжеловес стал для него неприступной стеной.

Поначалу соперники присматривались друг к другу. К концовке поединка каждый имел по две жёлтые карточки, после чего Тасоев провёл приём, который арбитры оценили на ваза-ари только после просмотра видео. Тушишвили был с этим категорически не согласен и открыто высказал это судьям, за что получил третье шидо и лишился шансов на победу.

«Напряжённая получилась схватка, на такую я и настраивался. Впрочем, как и всегда. Тушишвили в Баку был в очень хорошей форме. В острой ситуации решение принимали судьи. Рад, что их вердикт был в мою пользу... Смотрел с трибун схватки Гурама. Отметил для себя: борьба у нас по стилю разная, и сегодня у меня была уверенность, что смогу выиграть. Но понимал, что будет нелегко», — отметил Тасоев.

Башаев, в свою очередь, в малом финале завоевал бронзу. Ему противостоял чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель турниров Большого шлема Гела Заалишвили. В середине поединка россиянин положил грузина на лопатки фирменным броском через спину с колен и заработал иппон.

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«В четвертьфинальной схватке с Тушишвили я допустил непростительную ошибку, на которую он меня, как в игре, подловил так, что я даже непроизвольно улыбнулся — активизировались в мозгу какие-то нейроны. В целом за выступление в Баку поставлю себе всё-таки «троечку», потому что мне не хватило выдержки. Особенно в четвертьфинале — действовал безрассудно и бессмысленно, хотя мог потерпеть, помариновать соперника, чтобы отработать более качественно. В малом финале, судя по поддержке публики, мне это удалось лучше», — признался Башаев.

Россиянки в воскресенье не сумели подняться на пьедестал почёта. Удачнее остальных выступила Элис Старцева. В весовой категории свыше 78 кг она дошла до полуфинала, но уступила португальской дзюдоистке Рошель Нуньес. Не менее серьёзная соперница досталась спортсменке и в схватке за бронзу — триумфатор нескольких этапов Мировой серии Лариса Церич. Увы, справиться с представительницей Боснии и Герцеговины не удалось.

В Федерации дзюдо России остались довольны итогами соревнований, хотя спортсмены и завоевали на две награды меньше, чем на предыдущем этапе Большого шлема в Улан-Баторе. По словам главы организации Сергея Соловейчика, атлеты выступают в непростых условиях и любые медали — уже большой успех.

«Нашим спортсменам сейчас очень трудно, поскольку у них меньше турниров, чем у иностранцев, а также нет международных тренировочных лагерей. И то, что в таких условиях они дают замечательный результат, является лучшим подарком для всех нас. Тренеры отечественной сборной проводят большую работу, в команде появилось много молодых талантливых дзюдоистов. Сегодня мы видели Матвея Каниковского, который в 21 год на равных борется с призёрами Олимпийских игр, или Михаила Игольникова, снова набравшего прекрасную форму. Потенциал у ребят огромный, и наша мощная как никогда команда готова к решению поставленных задач», — подчеркнул Соловейчик.