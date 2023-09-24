На высоте: российский дзюдоист Абдулаев завоевал золото на этапе турнира Большого шлема в Баку

Рамазан Абдулаев взял золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку. В решающей схватке в категории до 60 кг он победил соотечественника Гамзата Заирбекова. В поединке за бронзу в весе до 73 кг также встретились два россиянина: Махмадбек Махмадбеков одолел Данилу Лаврентьева и стал призёром турнира. У женщин третье место в категории до 48 кг заняла Сабина Гилязова. Ей хватило полторы минуты, чтобы уложить сербку Милицу Николич на лопатки и заработать иппон.

Российские дзюдоисты продолжают набирать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры в Париже. Основная задача команды — завоевать лицензии во всех весовых категориях. На этот раз они отправились на турнир серии Большого шлема в Баку. В престижных соревнованиях принимают участие 447 спортсменов из 61 государства. И отечественные атлеты не затерялись в такой компании. За первые два дня они завоевали золото, серебро и две бронзы. Причём на этапе уже состоялся российский финал.

В решающем поединке весовой категории до 60 кг на татами вышли действующий чемпион страны Гамзат Заирбеков и золотой медалист «Гран-при» в Душанбе Рамазан Абдулаев. Соотечественники отлично знают друг друга, поэтому не стали рисковать и вели больше тактическую борьбу.

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«Трудно настроиться на такую схватку. Друг друга знаем, вместе росли, у одного тренера занимались, с одной тарелки ели, в гостинице вместе живём. Когда узнал, что Рамазан тоже вышел в финал, был рад за него. Нужно разделять спорт и повседневную жизнь: на четыре минуты Абдулаев стал моим оппонентом, а потом мы снова братья, друзья, которых соперничество не рассорит», — приводит слова Заирбекова пресс-служба Федерации дзюдо России.

Сильнее на татами в этот раз оказался Абдулаев. За минуту до конца основного времени он провёл удержание и заработал оценку ваза-ари, Гамзат пытался сравнять счёт, но не успел. Таким образом, Рамазан завоевал своё первое золото на турнирах Большого шлема. Ранее он дважды становился серебряным призёром и трижды — бронзовым.

«На сегодняшний день эту награду можно назвать моим самым высоким достижением. Жаль, её нельзя поделить на двоих: с Гамзатом с самого детства занимаемся вместе, у нас даже стиль борьбы похож. Да и слабых сторон у него нет, поэтому финал получился очень напряжённым», — признался Абдулаев.

В весовой категории до 73 кг победитель четырёх турниров Большого шлема Махмадбек Махмадбеков не смог взять пятое золото: в четвертьфинале лидера подгруппы остановил Шахрам Ахадов из Узбекистана. Россиянин заставил поволноваться болельщиков и в схватке за право побороться за бронзу: он пропустил бросок на ваза-ари от румына Александра Раичу, но сразу же сравнял счёт, а затем поставил точку иппоном.

В малом финале он встретился с более юным соотечественником Данилом Лаврентьевым. На счету 20-летнего дзюдоиста до соревнований в Баку была только серебряная медаль мировой серии. Тем не менее он сумел оказать серьёзное сопротивление соперникам. В частности, вышел победителем в схватке с олимпийским чемпионом и двукратным призёром Игр Лашой Шавдатуашвили, но затем обидно пропустил бросок от молдаванина Петру Пеливана.

В противостоянии Лаврентьева с Махмадбековым, которые во второй раз в карьере вышли друг против друга на соревнованиях, было много активной борьбы и атак, однако основное время завершилось ничьей, поэтому обладатель бронзовой награды определялся в golden score.

Было видно, что Махмадбек начал уставать: он получил два «шидо», а затем пропустил атаку Лаврентьева. Однако затем Данила наказали за опасный нырок при проведении броска, и победа всё же досталась оппоненту. Как признался спортсмен, радости от бронзы он не испытал. И именно схватка с Лаврентьевым стала самой сложной на турнире.

«Я просто опустошён. Это был один из самых тяжёлых турниров в карьере. В Баку-2022 тоже пришлось непросто, но сегодня ужасно себя чувствовал. Всегда быть на коне не получится, бывают и спады, и взлёты. Но обещаю: в следующий раз я докажу, что способен на большее», — заявил Махмадбеков.

Для российских женщин турнир Большого шлема в Баку пока складывается не очень удачно. Единственную медаль завоевала бронзовый призёр чемпионата Европы Сабина Гилязова. В четвертьфинале весовой категории до 48 кг она не смогла справиться с испанкой Лаурой Мартинез, но добралась до схватки за бронзу, где ей в соперницы досталась опытная Милица Николич.

Сербка регулярно поднимается на пьедестал почёта турниров мировой серии. Однако противопоставить что-то россиянке ей не удалось. Уже через полторы минуты челябинская спортсменка подсечкой уложила соперницу на лопатки и заработала иппон.

«Довольна, что удалось занять место на подиуме Большого шлема. Не всё сегодня получалось, но результат неплохой. Чтобы в следующий раз завоевать золото, нужно ещё больше работать, верить в свои силы. Год не закончился, впереди ещё будут соревнования, поэтому есть к чему стремиться», — отметила Гилязова.

В последний день соревнований россияне поборются за медали в пяти видах программы, и в двух из них отечественные дзюдоисты претендуют на золото: в весе до 90 кг выступят двукратный чемпион Европы Михаил Игольников и медалист турнира Гран-при Эльдар Аллахвердиев, а в категории свыше 100 кг на татами выйдут действующий чемпион мира Инал Тасоев и призёр Игр в Токио Тамерлан Башаев. Также должны преподнести сюрпризы соперникам Нияз Билялов и Матвей Каниковский (до 100 кг). У женщин постараются завоевать награды Антонина Шмелёва (до 78 кг), а также Элис Старцева и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).