По нарастающей: российские дзюдоисты завоевали десять медалей на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

Сборная России по дзюдо завоевала десять медалей на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, который является отборочным к Олимпиаде в Париже. Золото национальной команде принесли Инал Тасоев и Михаил Игольников в категориях свыше 100 и до 90 кг. Первый в решающей схватке расправился с корейцем Ким Мин Чжоном, а второй взял реванш за поражение на чемпионате мира в Дохе у представителя Кыргызстана Эрлана Шерова. Также до большого финала добрались Даниил Лаврентьев и Сабина Гилязова, но они уступили представителям Японии. Кроме того, отечественные спортсмены добыли шесть бронзовых наград.

Российские дзюдоисты, допущенные к международным соревнованиям в нейтральном статусе, продолжают успешно выступать на этапах Большого шлема. На прошлой неделе они проявляли свои лучшие качества в Астане, а в эти выходные уже боролись за медали в Улан-Баторе. Конечно, график для атлетов получается непростой. Но по словам старшего тренера женской команды Камала Хан-Магомедова, все спортсмены — закалённые и крепкие, поэтому большое число стартов не проблема.

«Необходимо фокусироваться на результате, невзирая на часовой пояс и акклиматизацию. Нужно выжимать из себя максимум, и всё будет хорошо. Команда готова на 100%: мы много работали на сборах, поэтому все находятся в отличной форме», — приводит слова специалиста пресс-служба Федерации дзюдо России.

Наставник оказался прав: представители национальной команды в два раза сумели улучшить результаты недельной давности. Если в Астане удалось завоевать пять медалей, то в Улан-Баторе — уже десять (!).

Золото вновь принесли тяжеловесы. Особое внимание было приковано к Иналу Тасоеву. Напомним, вокруг его финальной схватки на чемпионате мира в Дохе с Тедди Ринером разразился скандал. Победитель турнира определялся в дополнительное время, то есть до первого результативного действия, которое совершил россиянин, но судьи никак на него не отреагировали, а спустя некоторое время соперник получил очко за аналогичное движение. После этого Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку арбитра и присвоила отечественному спортсмену титул наравне с французом.

Таким образом, в Улан-Баторе Тасоеву нужно было доказывать, что он действительно достоин полученного звания. И Инал это сделал более чем уверенно: уже на второй минуте забрал чистую победу болевым приёмом, справившись с трёхкратным победителем турниров мировой серии Ким Мин Чжоном.

«Настраивался на долгую схватку, потому что кореец хоть и молодой, но очень опытный. Давно хотел с ним встретиться, но всё как-то не получалось. Не знал, как он будет бороться, и хорошо, что удалось быстро провести болевой приём. Но всё-таки я хотел подольше побороться, чтобы проверить себя и свои силы: мы долго не выступали, а эти ребята ездят почти на все соревнования. Поэтому важно изучать оппонентов — я просматриваю записи их поединков перед выходом на татами», — признался чемпион мира.

Увы, не смог поддержать соотечественника Валерий Ендовицкий. В Астане он завоевал бронзу, а на этот раз выбыл из борьбы на ранней стадии соревнований.

Ещё одно золото принёс команде Михаил Игольников в весовой категории до 90 кг. Он взял реванш за поражение в первом круге чемпионата мира в Дохе у Эрлана Шерова. Этот финал получился очень напряжённым. К концовке встречи дзюдоисты подошли с двумя шидо каждый. В итоге первым дрогнул киргиз, заработав третье предупреждение.

«Из-за вынужденного перерыва нам немного не хватало соревновательной практики, но благодаря усердной работе результат приходит. На Большом шлеме выступают лучшие дзюдоисты планеты, в число которых входит и Шеров: запомнил его по схватке в Дохе. На этот раз я собрался, исправил ошибки, да и удача была на моей стороне», — рассказал Игольников.

В весовой категории до 73 кг до финала добрался Даниил Лаврентьев. Ему в соперники достался Кену Ойоши, уже трижды завоёвывавший медали на турнирах Большого шлема. Опыт японца сказался: со старта россиянин боролся за верхний захват, однако соперник совершил грамотную контратаку и заработал ваза-ари (второй по величине результат. — RT). А после просмотра видео судьи и вовсе зафиксировали, что отечественный спортсмен упал на мост, и присудили победу противнику.

«Конечно, я раздосадован проигрышем, поскольку не считал японца сильным оппонентом и готов был побеждать. В итоге налетел на него и нарвался на контратаку. Так получилось, что ему ещё и иппон (самая высокая оценка. — RT) дали. Перед схваткой настраивался, слушал музыку — Михаила Круга и композиции из сериала «Викинги», но не помогло», — сожалел Лаврентьев после финала.

Наконец-то могли взять золото и девушки. Бронзовому призёру чемпионата Европы Сабине Гилязовой в схватке за первое место в категории до 48 кг также досталась представительница Японии. Победительница юниорского чемпионата мира Хикари Йошиоке с самого начала пошла в атаку, а затем подсечкой перевела соперницу в партер и попыталась сделать удержание. Гилязова долго сопротивлялась, но представительница Страны восходящего солнца смогла совершить осаекоми (фиксация лежащего на спине соперника. — RT).

«Было много ошибок, но я все равно довольна. Рада любой медали. Приложу все усилия, чтобы в следующий раз было золото. Финал проиграла в партере, есть проблема в этом компоненте. Выходила бороться и выигрывать, но немного не получилось. Здесь все девочки сильные, каждая по-своему сложная соперница», — заявила Гилязова.

У женщин, в отличие от Астаны, когда бронзу взяла лишь 18-летняя Кристина Дудина, на этот раз россыпь медалей. На третью строчку пьедестала почёта поднялись Ксения Галицкая (57 кг) и Мадина Таймазова (70 кг). Причём бронзовому призёру Игр в Токио медаль досталась без борьбы. Девушка должна была встречаться с победительницей Спартакиады Дарьей Храмойкиной, но она снялась с турнира из-за травмы.

«Конечно, приятнее получать награду, когда ты за неё боролась, — послевкусие в этом случае куда лучше. Жаль, что так вышло. Желаю Дарье скорейшего выздоровления. Все поединки были сложными, а соперницы — серьёзными. Максимального результата показать не удалось, ждала от себя только первого места. Возможно, сказалась акклиматизация: всем хотелось спать. Но ситуации бывают разные, нужно выходить и бороться», — отметила Таймазова.

У мужчин малые финалы выиграли Аюб Хажалиев (73 кг), Алан Хубецов (81 кг), Арман Адамян (100 кг) и Рамазан Абдулаев (60 кг). Самая сложная схватка получилась у последнего. В соперниках россиянина оказался представитель Монголии Сумиябазар Энхтайван. Отечественный спортсмен сделал несколько попыток провести бросок, но на третьей минуте получил замечание за срыв захвата и отдал инициативу оппоненту. В итоге в дополнительное время всё решило «хансоку-макэ», которое получил хозяин соревнований за опасное движение головой.

«Конечно, я ехал за золотой медалью. Ну хотя бы с наградой домой поеду. К схватке подошёл чуть усталым, дорога в Улан-Батор была непростой. В полуфинале я проиграл японцу Нагаяме, хотя знал, что нельзя ему захват давать, но он меня обманул. Мы впервые боремся, это опытный дзюдоист, много чего выигрывал. Очень благодарен нашим ребятам — когда боролся, слышал их с трибун, и это очень помогало», — рассказал Абдулаев.