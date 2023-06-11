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Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с присуждением золотой медали ЧМ-2023

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Президент России Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с золотой медалью чемпионата мира.
Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с присуждением золотой медали ЧМ-2023
  • РИА Новости

«Искренне рад, что Международная федерация дзюдо пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость. Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований», — говорится в поздравлении.

Международная федерация дзюдо (IJF) пересмотрела результаты финального поединка чемпионата мира в категории свыше 100 кг, в котором Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Таким образом, золото было присуждено обоим спортсменам.

Ранее Путин был разочарован тем, что на чемпионате мира по дзюдо засудили Тасоева.

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