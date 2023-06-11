Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с присуждением золотой медали ЧМ-2023
- РИА Новости
«Искренне рад, что Международная федерация дзюдо пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость. Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований», — говорится в поздравлении.
Международная федерация дзюдо (IJF) пересмотрела результаты финального поединка чемпионата мира в категории свыше 100 кг, в котором Тасоев уступил французу Тедди Ринеру. Таким образом, золото было присуждено обоим спортсменам.
Ранее Путин был разочарован тем, что на чемпионате мира по дзюдо засудили Тасоева.