Путин был разочарован, когда на чемпионате мира по дзюдо засудили Тасоева

Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел чемпионат мира по дзюдо, где была допущена судейская ошибка в отношении российского спортсмена, и был разочарован.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает. Присуждение Тасоеву золотой медали будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них всё по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но, тем не менее, я хочу ещё раз подчеркнуть — французский боец Ринер является выдающимся мастером», — сказал Путин в ходе посещения Академии единоборств в «Сириусе».

17 мая Международная федерация дзюдо (IJF) извинилась за ошибку в пользу француза Тедди Ринера в финале ЧМ по дзюдо с Тасоевым. Россиянину не была засчитана контратака, дзюдоист заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.

Ранее глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик поблагодарил IJF и её президента Мариуса Визера за решение присудить золотую медаль чемпионата мира — 2023 в Дохе россиянину Иналу Тасоеву.