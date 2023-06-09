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Федерация дзюдо России поблагодарила IJF за решение присудить Тасоеву золото ЧМ

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Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF) и её президента Мариуса Визера за решение присудить золотую медаль чемпионата мира — 2023 в Дохе россиянину Иналу Тасоеву.
Федерация дзюдо России поблагодарила IJF за решение присудить Тасоеву золото ЧМ
  • Gettyimages.ru

«Мы благодарим IJF и Мариуса Визера за справедливое решение, которое полностью соответствует философии и ценностям дзюдо, а также принципам честной игры. Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это», — говорится в сообщении на официальном сайте ФДР.

В организации также отметили, что подобный шаг в очередной раз подчёркивает, что в центре данного вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов.

17 мая IJF извинилась за ошибку в пользу француза Тедди Ринера в финале ЧМ по дзюдо с Тасоевым. Россиянину не была засчитана контратака, дзюдоист заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву. 

Ранее Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.

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