Носов: Бах понимает, что теряет авторитет и влияние в МОК

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов поддержал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего решение Польши в отношении сборной России по фехтованию.

«Бах, конечно, видит и понимает, что он теряет авторитет, влияние, что вообще МОК, если так пойдёт, может, по сути, перестать существовать», — цитирует Носова «Матч ТВ».

По его словам, поэтому глава МОК «где-то должен всё равно журить такие страны, как Польша».

«Делать вид, мол, давайте к нам не лезьте», — пояснил Носов.

Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Польше. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.