«С каждым разом бороться всё легче»: российские дзюдоисты завоевали пять медалей на отборочном турнире к Играм в Париже

Российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали на турнире серии Большого шлема, который является квалификационным к Олимпиаде в Париже. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Тамерлан Башаев, Матвей Каниковский и Махмадбек Махмадбеков, первенствовавшие в категориях свыше 100 кг, до 100 кг и до 73 кг соответственно. Ещё две медали стране принесли Валерий Ендовицкий и 18-летняя Кристина Дудина, дебютировавшая на соревнованиях такого уровня.

Российские дзюдоисты после чемпионата мира приняли участие ещё в одном важном турнире — Большом шлеме, который был квалификационным на Олимпиаду в Париже. На соревнования в Астану приехали более 300 спортсменов из более чем 40 государств, в том числе 25 представителей РФ, которые, как и в Дохе, имели нейтральный статус. При этом задачи перед российскими атлетами стояли серьёзные. Как отмечал наставник сборной Арсен Галстян, команда должна была постараться завоевать награды во всех весовых категориях.

Добиться желаемого, к сожалению, не удалось. Тем не менее результатом тренерский штаб должен остаться доволен. Российские дзюдоисты везут домой три золотые и две бронзовые медали. По числу наград высшей пробы они обошли сборную Испании, которая заняла первое место в общем зачёте, куда индивидуальных нейтральных спортсменов Международная федерация дзюдо не включила.

Три награды принёс россиянам последний день соревнований. Золото у бронзового призёра Олимпийских игр в Токио Тамерлана Башаева и Матвея Каниковского. На третьей ступени пьедестала почёта оказался Валерий Ендовицкий.

Всё внимание в воскресенье в первую очередь было приковано к выступлению тяжеловесов. В категории свыше 100 кг Башаев встречался с первым номером мирового рейтинга Темуром Рахимовым. Соперники действовали крайне осторожно, поэтому основного времени для определения победителя не хватило. А на второй минуте дополнительного россиянин сумел зацепом голенью изнутри свалить представителя Таджикистана и стать победителем соревнований.

Надо отметить, что дзюдоисты в последний раз выходили друг против друга на татами всего две недели назад: в финале Гран-при в Душанбе также сильнее оказался Тамерлан.

«Рахимов в этот раз был готов ещё лучше, поэтому выиграть удалось только в дополнительное время. Всё-таки соперников столь высокого уровня и с такой антропометрией в России не так много. Чувствую, с каждым турниром бороться всё легче и легче, а форма становится лучше. Ещё немного и выйду на её пик», — приводит слова спортсмена Федерация дзюдо России.

Впрочем, самым принципиальным соперником для Башаева в Астане был не Рахимов, а Гурам Тушишвили. Именно он лишил россиянина возможности побороться за золото Олимпиады в Токио. Однако в Казахстане грузин уступил Тамерлану, позволив взять реванш. А затем в борьбе за бронзу ему пришлось встречаться с ещё одним представителем РФ — Валерием Ендовицким, который попал в утешительную сетку после поражения от Рахимова. Получилась упорная схватка, но Тушишвили всё-таки проиграл.

«В первой половине заработал ваза-ари, но потом начал делать глупости. А под конец так и вовсе почувствовал близость победы и чуть ли не сам себя бросать стал. В итоге за ошибки меня наказали, и в «голденскор» бились уже с шашками наголо. Очень нервный поединок получился, после его завершения только одна мысль была в голове: «Выиграл, спасибо, Господи», — признался Ендовицкий.

Более спокойным для болельщиков национальной команды получился финал в категории до 100 кг, хотя Каниковскому достался очень серьёзный соперник — многократный призёр турниров Мировой серии Джафар Костоев. Бронзовый призёр юниорского первенства мира сразу же захватил инициативу в схватке и быстро заработал ваза-ари. А за восемь секунд до конца Матвей повторил приём, не оставив шансов представителю ОАЭ.

«В моём весе внутри команды очень высокий уровень конкуренции, и победа в Астане — хороший задел на будущее с точки зрения олимпийских перспектив. Я далеко не отличник в дзюдо, у меня много пробелов, над которыми предстоит работать. Это касается и тактики, и техники. По моему мнению, многим соперникам в каких-то аспектах пока уступаю», — отметил Каниковский.

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Ещё одно золото российские дзюдоисты завоевали в субботу. Пятую победу на турнирах Мировой серии и четвёртую на Большом шлеме одержал Махмадбек Махмадбеков. Он стал сильнейшим в Астане в весовой категории до 73 кг. В финале он одолел поляка Адама Стодольского. Спортсмен перевёл борьбу в партер, а далее перевернул соперника и удержал до победного.

«К сожалению, на чемпионате мира мне помешала глупая ошибка, да и долго мы не выступали. Но сейчас команда набирает обороты. Мы идём дальше, тренируемся и боремся. Выходя на татами, я уверен в своих силах — тренируюсь с пяти лет, для меня сомнение — это неуважение к труду. Да, ошибки бывают, но сомнений в себе я не признаю», — заявил Махмадбеков.

Единственную медаль у женщин завоевала 18-летняя Кристина Дудина. Победительница Спартакиады выступает в категории до 48 кг и дебютировала в Астане на соревнованиях столь высокого уровня. Тем не менее на татами она действовала как опытный боец и в схватке за бронзу оказалась сильнее Галии Тынбаевой.

«На текущий момент, как мне кажется, этот поединок — главный в карьере. На мне лежала большая ответственность, тренерский штаб поверил в меня. Тем не менее волнения не было, даже несмотря на то, что на столь крупных соревнованиях я ещё не выступала», — объяснила юная дзюдоистка.