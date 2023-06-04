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Сборная России выиграла общий зачёт этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане

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Сборная России по дзюдо стала победительницей общего зачёта этапа Гран-при в Душанбе.
Сборная России выиграла общий зачёт этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане
  • Gettyimages.ru

Российская команда завоевала 11 медалей (пять золотых, четыре серебряные, две бронзовые). Второе место заняла сборная Таджикистана (3-3-1), третье — Германии (1-2-0).

Награды высшей пробы завоевали Алеся Кузнецова, Рамазан Абдулаев, Махмадбек Махмадбеков, Матвей Каниковский и Тамерлан Башаев. Серебро выиграли Сабина Гилязова, Мурад Чопанов, Эльдар Аллахвердиев, Нияз Билалов. Бронзу — Александра Бабинцева и Дарья Владимирова.

Международная федерация дзюдо допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. При условии, что дзюдоисты публично не высказывались в поддержку спецоперации на Украине и не связаны с Вооружёнными силами РФ.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.

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