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Российские дзюдоисты в сентябре выступят на турнире Большого шлема в Баку

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В Федерации дзюдо России (ФДР) сообщили, что национальная сборная примет участие в турнире Большого шлема в Баку.

На соревнованиях в столице Азербайджана российские дзюдоисты получат возможность набрать квалификационные очки для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФДР.

Уточняется, что спортсмены из России будут состязаться в нейтральном статусе, но во всех весовых категориях.

Турнир пройдёт с 22 по 24 сентября в столице Азербайджана.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали десять медалей на турнире в Улан-Баторе.

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