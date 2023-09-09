Российские дзюдоисты в сентябре выступят на турнире Большого шлема в Баку
На соревнованиях в столице Азербайджана российские дзюдоисты получат возможность набрать квалификационные очки для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФДР.
Уточняется, что спортсмены из России будут состязаться в нейтральном статусе, но во всех весовых категориях.
Турнир пройдёт с 22 по 24 сентября в столице Азербайджана.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали десять медалей на турнире в Улан-Баторе.