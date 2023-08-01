Глава НОК Украины Гутцайт призвал МОК тщательнее проверять позицию россиян по СВО

Министр молодёжи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян по поводу их позиции по СВО.

«Во-первых, если и допускать россиян и белорусов до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают», — цитирует Гутцайта пресс-служба организации.

Он также отметил, что федерации дзюдо, тхэквондо допускают всех спортсменов, несмотря на их контракты с ЦСКА или «Динамо».

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее префект полиции французской столицы Лоран Нуньес заявил, что обеспечение безопасности во время Олимпийских игр 2024 года в Париже будет сложным процессом.