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Префект полиции Парижа назвал обеспечение безопасности на Олимпиаде сложным процессом

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Префект полиции французской столицы Лоран Нуньес заявил, что обеспечение безопасности во время Олимпийских игр 2024 года в Париже будет сложным процессом.
Префект полиции Парижа назвал обеспечение безопасности на Олимпиаде сложным процессом
  • Gettyimages.ru

«Безопасность будет важным вопросом на Играх. Её будет сложно обеспечить, поскольку событие беспрецедентное. Наши планы по обеспечению безопасности готовы. С сентября мы приступим к их реализации, к оперативной фазе», — цитирует Нуньеса Inside the Games со ссылкой на эфир RTL. 

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела.

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