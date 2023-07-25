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Оргкомитет Игр-2024 в Париже представил дизайн олимпийского факела

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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела.
Оргкомитет Игр-2024 в Париже представил дизайн олимпийского факела
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

Факел из переработанной стали будет иметь узкие, симметричные верх и низ, сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что дизайнер Матье Леханнер вдохновлялся равенством, водой и миролюбием. Он также отметил, что каждая модель факела высотой 70 см и весом 1,5 кг будет выполнена в светло‑золотистом цвете («шампань»). Нижняя часть будет из полированной стали, а верхняя — из микрообработанной стали.

Церемония зажжения огня летних ОИ пройдёт в Древней Олимпии 16 апреля 2024 года. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что талисманами Игр станут герои в виде красных фригийских колпаков, которые являются символом республиканской Франции и Великой французской революции 1789 года.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французское правительство поддержало заявку двух альпийских регионов страны на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

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