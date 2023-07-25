Оргкомитет Игр-2024 в Париже представил дизайн олимпийского факела

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн олимпийского факела.

Факел из переработанной стали будет иметь узкие, симметричные верх и низ, сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что дизайнер Матье Леханнер вдохновлялся равенством, водой и миролюбием. Он также отметил, что каждая модель факела высотой 70 см и весом 1,5 кг будет выполнена в светло‑золотистом цвете («шампань»). Нижняя часть будет из полированной стали, а верхняя — из микрообработанной стали.

Церемония зажжения огня летних ОИ пройдёт в Древней Олимпии 16 апреля 2024 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что талисманами Игр станут герои в виде красных фригийских колпаков, которые являются символом республиканской Франции и Великой французской революции 1789 года.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французское правительство поддержало заявку двух альпийских регионов страны на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.